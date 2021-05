TERMOLI. La pandemia cambia le regole d’ingaggio del turismo e delle relazioni sociali e occorre adeguarsi. Ne è convinto l’imprenditore Fabrizio Vincitorio, che nel gruppo di famiglia spazia dall’offerta balneare a quella ricettiva, passando per ristorazione, somministrazione e commercio.

Lo abbiamo incontrato nella location esclusiva della Cala Sveva, in vista della riapertura di metà maggio. Emergenza Covid a parte, Vincitorio, assieme ad altri colleghi, se tutto andrà come deve, dopo la campagna vaccinale, dal 2022 vorrebbe che la stagione balneare iniziasse con tutti gli ombreggi pronti già dal primo maggio e fino al 30 settembre, come peraltro la legge permette.

Gli abbiamo chiesto qual è l’umore captato tra i turisti che nel primo weekend di maggio hanno gremito le strutture della costa che avevano tavolini all’aperto. «La gente ha voglia di mangiare fuori e l’auspicio è che progressivamente si andranno a ridurre le restrizioni di orario sul coprifuoco e gli spazi interni ai locali. Molti colleghi non hanno spazi esterni e sono ancora costretti a restare chiusi». Vincitorio parla di vero e proprio assalto alle attività di ristorazione, bar e anche le spiagge tra sabato e domenica. «Penso che sarà una stagione molto intensa – sottolinea il titolare della Cala Sveva – poiché tutti non ne possono più di stare a casa». Fondamentale sarà rispettare le norme anti-Covid, per avere un’estate sicura, come nel 2020, sia da parte degli imprenditori turistici, che degli stessi ospiti e clienti, a tutti i livelli.

Per quello che attiene le prenotazioni, da metà luglio e fino alla prima settimana di settembre si prevede un ottimo trend, in stand-by e legati alle decisioni che saranno assunte dal Governo tutto giugno e la prima metà di luglio.