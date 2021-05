TERMOLI. Le luci della ribalta non si placano sul nostro amato decano del nuoto termolese: stiamo parlando di Antonio Casolino, ultra novantenne, che da sempre ci ha inorgoglito per i suoi molteplici successi in campo natatorio. Antonio, proprio una settimana fa, è stato protagonista nella puntata della nuova serie di Raiuno "Linea Blu": un programma seguitissimo che ci fa conoscere le coste marine che circumnavigano il nostro stivale. La puntata sarà visionabile il prossimo sabato 8 Maggio alle 14,00 proprio sul canale ammiraglio della rete nazionale.

Questa mattina invece, grazie ad un’iniziativa dell'amministrazione comunale che ha deciso di dare ad Antonio il giusto riconoscimento per le sue inarrivabili imprese, il campione di nuoto è stato protagonista di uno special che racconterà le sue imprese. Il tutto grazie ad un gruppo di giovani filmaker, composto da tre ragazzi termolesi e una ragazza di origine romana, che risponde al nome "Spark": a loro l’arduo compito di realizzare uno special sull’incredibile vita di Antonio Casolino, sulla sua passione per il nuoto e sui contorni della sua ultranovantenne esistenza.

Lo special toccherà vari aspetti della vita del nuotatore, scavando a fondo nel suo privato per far conoscere il suo lavoro di carbonaio e di taglialegna, con l’enfasi con cui si può raccontare un personaggio di siffatto spessore. Un uomo che ha passato diverse controversie nella sua vita e che oggi, nonostante qualche acciacco fisico e alcuni dispiaceri come la recente scomparsa di una delle sue figliole in età giovanissima, è sempre pimpante e voglioso.

Sempre gentile, ha mostrato tutta la sua straordinaria disponibilità ai ragazzi dello Spark cui ha cominciato a raccontare le sue tante vicissitudine: voce tradita dall’emozione, Antonio ha aperto la porta della sua vita più intima. Le sua emozione è anche la nostra e ogni volta che si entra nel suo museo sotto casa si ha la sensazione di essere catapultati in un altro mondo, carico di gloria, successi e vita vissuta appieno.

Ci sembra più che doveroso che l’amministrazione comunale abbia deciso, oggi, di dedicargli un posto tra i grandi che hanno contribuito a fare grande la nostra città: del resto Antonio Casolino ne ha tutti i diritti.