TERMOLI. Il sole alto nel cielo riscalda il parchetto e la pista di pattinaggio, gli atleti sono carichi e così, tra un addominale di troppo che rischia di bloccare la schiena e qualche passo dimenticato, ripartono i corsi di zumba e balli di gruppo in presenza. Sei mesi lontani dalle palestre – ed ancora un altro di chiusura - seppure qualcuno abbia provato ad arrangiarsi a casa tramite video lezioni o sporadici incontri, sempre all’aperto, nei mesi precedenti il periodo natalizio con il freddo che, di certo, non ha aiutato l’attività sportiva.

È necessario, però, ripartire da un punto. Complice la zona gialla assegnata al Molise e l’allentamento delle restrizioni imposte dal Governo, la Neo Athenaeum Fitness Club e la New Free Dance di Anna Laura De Gregorio hanno risposto ‘presente’ alla chiamata dei propri allievi, un po’ impigriti a causa del tempo trascorso senza allenamento. Lunedì, alle 16.30 puntuali, i ragazzi di zumba si sono incontrati in un parchetto di Termoli. Via gli abiti pesanti, ampio spazio a tute, pantaloni da fitness e scarpe da ginnastica mentre un caldissimo sole ha sciolto calorie e reso la pelle meno paonazza.

Una cassa wireless diffonde le prime note e mentre la maestra Anna Laura De Gregorio inizia a contare, i ragazzi (ad onor di cronaca per la maggior parte donne visto che c’è un solo ragazzo) cominciano a muovere i primi, timidi passi. Tra una nota canticchiata, un passo sbagliato, uno inventato ed uno completamente dimenticato, si ride, si gioca e si scherza su quanti chili si siano messi su in questo periodo e si scommette sul tempo che si impiegherà a buttarli giù.

La voglia di stare insieme e di divertirsi, però, supera tutto: la paura di sbagliare lascia spazio alle battute e le risate risuonano e si propagano attirando l’attenzione dei presenti. Bambini ed adulti si avvicinano, attorniano la pista, qualcuno prova a seguire i passi mentre altri si imbucano tra gli allievi e giovani madri cantano e ballano al ritmo di Jerusalema, facendosi trascinare dal ritmo e dimenticano, per un istante, tutto il resto. Pandemia inclusa.

Il giorno successivo (martedì ndr), si ritorna nello stesso luogo, ma con un’insegnante, musiche ed allievi differenti, mantenendo intatta la grinta e la voglia di stare insieme: Marilena D’Agostino e i suoi balli di gruppo irrompono in un pomeriggio fresco ed uggioso e distolgono l'attenzione dalla nostalgia per le belle giornate. Sorrisi stampati in volto e occhi lucidi, la Neo Athenaeum Fitness Club di Termoli riparte in sicurezza (diversi allievi e la stessa Marilena hanno già ricevuto il vaccino).

«È andata bene per essere la prima lezione dopo tanti mesi – commenta Anna Laura ai microfoni di TermoliOnLine – Mi sento come se fosse il primo giorno dei miei insegnamenti. In questi mesi ci siamo sempre sentiti, anche se loro erano pigri. Speriamo, dal 1 giugno, di ripartire con le lezioni al chiuso, la palestra è pronta e lo siamo anche noi».