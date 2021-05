Si spacciano per volontari del Sae 112 e tentano di truffare la gente: l'allarme

TERMOLI. Tentativo di truffa segnalato dal Sae 112 Onlus. «Ci è stato segnalato un tentativo di truffa, ai danni di una persona anziana, messo in atto da soggetti ancora ignoti che si sono presentati come membri della nostra associazione. Nello specifico tali soggetti hanno proposto alla signora contattata l'acquisto di una collana salvavita, da utilizzare in caso di malore, così da poter accedere all'abitazione della stessa. Ricordiamo che Sae 112 Odv interviene solo ed esclusivamente su chiamata dell'utenza che dovrà avvalersi dei numeri ufficiali dell'Associazione. Sebbene siano già state notiziate le competenti Autorità, vi invitiamo a segnalarci eventuali ulteriori tentativi di truffa messi in atto in nostro nome».