Quattro classi in Dad da mercoledì 5 maggio alla scuola primaria Principe di Piemonte

TERMOLI. Cresce il numero delle classi della scuola dell'obbligo rispedite in Dad dai dirigenti dopo consulto con sindaco e dipartimento di prevenzione dell'Asrem. Tocca ancora una volta, la seconda, all'istituto comprensivo Bernacchia, che da domani, mercoledì 5 maggio, riguarda la 3^ D e la 4^ B, fino all'attestazione medica che conclude il percorso diagnostico-terapeutico nonché per motivi organizzativi 3^ C e 4^ C.