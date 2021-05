TERMOLI. Tutto è bene quel che finisce bene: potremmo usare questa metafora per sottolineare quanto le promesse fatte si tramutino in realtà. È quanto accade a Colle Della Torre, quartiere periferico di Termoli dove i disagi, principalmente legati alla viabilità, rendono la vita dei residenti un inferno. Oggi, mercoledì 5 maggio, è una data iconica per loro visto l’avvio dei lavori di riqualificazione del quartiere.

«Promesse mantenute dall'amministrazione comunale dove lo scorso Agosto l'Associazione Contrade Termoli Nord chiese un incontro con la stessa per evidenziare le problematiche che ormai da anni bisogna affrontare nel quartiere dove, la crescita dei residenti, acuisce i disagi. All'incontro tenutosi erano presenti il vice sindaco Vincenzo Ferrazzano e gli assessori Michele Barile e Silvana Ciciola. Tutti e tre i rappresentanti dell’amministrazione si sono resi disponibili ad un colloquio conoscitivo delle problematiche. Dopo aver fatto un elenco delle varie problematiche, si sono presi l'impegno per cercare di risolvere perlomeno le situazioni più incresciose.

Quello che è avvenuto oggi è il risultato di una congiunta collaborazione tra amministrazione e cittadino. Quello che vediamo è solo l'inizio di alcuni lavori che verranno fatti, come riferito dall'assessore Ferrazzano. SI tratterà, infatti di riqualificare il secondo tronco di via A. Manzoni assieme a via Quasimodo e ad altri interventi. Quindi non possiamo che essere soddisfatti della collaborazione che si è creata con l'amministrazione e l'associazione.

Questo è solo l'inizio di diverse iniziative che abbiamo intrapreso. Con l'occasione auguriamo buon lavoro a tutti». Questo è quanto ha riferito il consigliere dell'associazione Termoli Nord Marco Travaglini.