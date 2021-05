GUGLIONESI. Viabilità dissestate e dopo la lamentele dei cittadini, il sindaco Mario Bellotti e l’assessore Giuseppe Aristotile hanno avviato una serie di mail istituzionali alla prefettura, alla provincia e alla Regione. Al momento le risposte non sono pervenute e loro non demordono. Qualcuno, prima o poi, dovrà rispondere ai vari solleciti.

«Una delle prime questioni che questa amministrazione ha dovuto affrontare nei primissimi mesi del mandato, è stata la questione viabilità - ha dichiarato il sindaco Bellotti - In particolare con alcune società che operano sul nostro territorio poiché frequentano in modo assiduo i territori del comune di Guglionesi. Questo avviene, soprattutto, in seguito al terremoto che ha interrotto, come sappiamo tutti, il ponte dello Sceriffo, il passaggio dei mezzi pesanti. Il passaggio di questi mezzi pesanti è stato dirottato, la gran parte, sulle strade comunali che interessano il nostro comune. Quindi, sono la bellezza di 3 anni che noi dobbiamo sopportare questo tipo di disguido. Tutto questo sta creando dei danni enormi su tutta la nostra viabilità che è già accidentata. Oltretutto, la cosa che mi lascia più perplesso è che in questi incontri che facemmo con l’assessore i primi tempi dopo il terremoto, ci fu una sorta di impegno poi mai mantenuta, di queste imprese a sostenere alcuni costi per la riparazione delle strade che in qualche modo venivano da loro utilizzati. A causa di questi mezzi, ora, sono interessate tutte le nostre strade comunali».

Impegno, quindi, mai rispettato e che sta portando a una situazione disastrosa. Strade rotte, rovinate dove giorno dopo giorno potrebbero succedere incidenti. Non solo il problema dei cinghiali ma anche le strade sono un pericolo importante per gli automobilisti. Una situazione intollerabile e insopportabile che in qualche modo bisognerà risolvere. «Ci stanno isolando. Se continuiamo così, le nostre strade saranno impraticabili e verremo isolati dal resto dei paesi limitrofi», ha chiosato Bellotti.

Anche l’assessore Artistotile, spiega come le strade dissestate siano un pericolo per chi, come lui, tutti i giorni si reca a lavoro. «Le strade interessate sono la parte della 168, che già versa in gravi condizioni di stabilità e traffico viario. Ci teniamo a precisare che la 168 riguarda anche l’attraversamento del centro urbano e non è cosa da poco poiché crea disagi agli automobilisti e danni al manto stradale. Sono diversi gli interventi che effettuiamo sui nostri pozzetti di raccolta, sfondati per il notevole peso. Un’altra strada interessata è la 126 che è stata, circa un anno fa, soggetta ad alcuni interventi effettuati dalla provincia. Questi interventi, però, si sono rivelati privi di senso, perché questo notevole peso a cui è assoggettata la strada ha creato solo uno sperpero di denaro pubblico. Poi abbiamo, specialmente nelle ultime ore, la SP 87. La SP 87 che fino a circa 10 giorni fa, fino all’attraversamento del traffico pesante che è stato dirottato tutto su quella strada anche il traffico degli autobus, creando disagio ai dipendenti che vanno a lavorare, sta avendo danni notevoli. Si presentano pezzi di strada vuoti sotto. Abbiamo chiesto, attraverso delle Pec alla provincia, di controllare questi disagi e gravi pericoli che possono portare ai residenti. Abbiamo interessano anche enti superiori. Ribadiamo che in questo territorio saranno almeno 30 anni che non si fanno opere di notevole importanza e rifacimenti sostanziali sulla rete viaria. Sono stati interessati altri comuni, noi no. Tengo a precisare che la 168 comunica due grandi centri, Guglionesi-Termoli, con attraversamento non di singole autovetture ma di migliaia di autovetture al giorno che muovono una popolazione studentesca, visto che a Guglionesi abbiamo un liceo. Questo crea disagio ai pullman, alle persone che si recano sul proprio posto di lavoro. Quindi, ci sentiamo nell’ultimo periodo, un po’ abbandonati dagli enti sovrastrutturali. Noi siamo vicini a quelle che sono le lamentele dei cittadini, raccogliamo tutte le loro istanze che sono state girate come segnalazioni. Quest’ente sta spendendo molto denaro pubblico per riparazioni non provocate dall’ente ma da soggetti terzi. C’è bisogno di attenzionare la nostra viabilità». Lo chiedono a gran voce e lo chiedono per tutti quelli che le strade le usano, per svago, per lavoro e per studio. Per tutti quelli a cui creano disagi a volte anche gravi.

Guglionesi sta diventando isolata. «Nella 126 hanno chiuso il traffico ai mezzi pesanti perché al ponticello a valle che comunica con la Bifernina che porta anche alla rete autostradale, hanno abbassato il peso dell’attraversamento dei mezzi. Anche lo scuolabus non può più percorrere quella strada. Cerchiamo di mettere in sicurezza tutto. Chiediamo alla regione un tavolo tecnico per la riapertura del ponte dello Sceriffo, visto che il sisma è passato da 3 anni. Costruiscano alternative per la percorrenza dei mezzi. Non si può continuare a creare disagi a un centro che non è un piccolo centro».

Le società che attraversano queste strade, come ha ribadito il sindaco, non si sono mai degnate di versare un centesimo al comune per il rifacimento della strada, «è irrispettoso ed è uno schiaffo alla nostra comunità».

«Siamo a conoscenza del rifacimento della 168 da Montecilfone a Termoli-ha concluso Aristotile- C’è un progetto definitivo in provincia sulla 126. Azioni lodevoli da parte della provincia, però a cosa servono questi rifacimenti se poi queste strade saranno soggettate di nuovo a quest’enormità di traffico pesante?».