Nasce lo sportello digitale di Acea Molise: prestazioni e info con una videochiamata

TERMOLI. Acea Molise, con il suo sportello digitale, offre un nuovo servizio con la possibilità di richiedere prestazioni e informazioni relative alla propria fornitura idrica ad un operatore dedicato con una comoda videochiamata.

Si potranno così compiere le stesse operazioni che si svolgono generalmente presso uno sportello fisico di Acea Molise. Per inoltrare la propria richiesta, è necessario un computer con webcam, o in alternativa uno smartphone, ed una connessione a internet.

Il servizio di prenotazione è disponibile per gli utenti del Comune di Termoli, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00

Effettuare la prenotazione è molto semplice: è sufficiente riempire i campi del form dedicato indicando i riferimenti dell’appuntamento, giorno, orario e tipologia di servizio richiesto. In seguito all’invio della richiesta, Acea Molise provvederà ad inviare all’ indirizzo email indicato la conferma della prenotazione.

Il giorno dell’appuntamento, pochi minuti prima dell’orario indicato nella prenotazione, un operatore dedicato di Acea Molise si metterà in contatto per fornire il link di accesso alla videochiamata e tutte le informazioni necessarie per accedere all’appuntamento.

Si invita, infine, a verificare che il browser Internet utilizzato sia stato correttamente aggiornato in modo da non avere problemi durante la videochiamata.

Tutti i dati, saranno trattati in rispetto alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.