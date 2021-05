CAMPOMARINO. «Il silenzio di questi giorni è stato di attesa sulle posizioni di questa amministrazione rispetto al progetto, che come ogni cosa da affrontare, trova mutismo e strafottente noncuranza.

Questa amministrazione dice no sui giornali, ma poi favorisce l'iter della procedura, non deposita relazioni, non produce nessun documento che ufficialmente tuteli Campomarino da questo scempio e la prova sta nella determina n° 2452 del 28/04/2021 dove la Regione Molise dice, senza mezzi termini, che l'Ente Territoriale interessato (Comune di Campomarino) "non ha presentato osservazioni in merito", ciò significa che nelle sue mirabolanti dichiarazioni il Sindaco Silvestri mente a tutta la popolazione, mente quando dichiara di aver coinvolto associazioni di settore, mente quando dichiara di aver coinvolto Comuni vicini.

Zero assoluto! Il Sindaco Silvestri a riguardo è incommentabile, in quanto sono i fatti a parlare».

La polemica politica viene sollevata ancora una volta dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle.

«Lui si dice fortemente contrario (a parole) all’installazione di questo Parco eolico, e allora:

- ha il dovere di spiegare come mai non ha presentato nessuna relazione paesaggistica a tutela del nostro territorio

- ha il dovere di spiegare come mai ha votato contro la mozione presentata dall’opposizione compatta, in cui si chiedeva che l’amministrazione esprimesse all’unanimità la contrarietà all’autorizzazione e realizzazione dell’opera.

Noi abbiamo fortemente a cuore la salvaguardia del nostro territorio e questo progetto non rispetta ne il paesaggio, ne tantomeno il territorio.

La Transizione energetica è importantissima, è fondamentale per il nostro futuro, ma è necessario che nella nostra Regione il tutto venga regolamentato da leggi e programmazione, altrimenti si rischia solo di deturpare il territorio, soprattutto nel caso specifico di Campomarino che ha una chiara vocazione turistica e rurale.

In più c’è da dire che, attraverso consultazione di tecnici, le 5 pale eoliche non serviranno a recuperare energia, men che meno l’energia rimarrà a Campomarino, ma sarà immessa nel circuito nazionale, arrivando alla conclusione che questa installazione servirà a far guadagnare alcuni...magari chi ha firmato progettazioni come questa dove il sindaco e la sua società sono firmatari di progetti per la Re-plus?

Non certo questa installazione porterà benefici ai cittadini e al territorio!

Il 31 maggio è il giorno in cui si aprirà la Conferenza dei Servizi e in quella sede il Comune di Campomarino (il Sindaco Silvestri) potrà fare le sue valutazioni tecniche, siamo in trepida attesa, ma purtroppo temiamo fortemente per il nostro territorio».