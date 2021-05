TERMOLI. Puntata dedicata al Mare Adriatico quella di esordio della 24esima edizione della popolare trasmissione divulgativa di Rai Uno, Linea Blu, condotta magistralmente da Donatella Bianchi.

Focus sulle Isole Tremiti e in parte su Termoli, anche se forse ci aspettavamo di vedere dedicato più spazio alla nostra città.

Diversi gli aspetti messi a fuoco sulle Diomedee, da quello naturalistico al versante turistico e storico-architettonico.

Per quanto attiene alla nostra magnifica Termoli, davvero belle le immagini mostrate, anche dall’alto, spazio alla tradizione, quella della pesca, del mercato ittico, del brodetto, con lo chef Giorgio Sprocatti, e con il mitico Antonio Casolino, che a 92 anni ha ancora grinta da vendere.

La sua storia tra le pagine più belle del programma, che vi invitiamo a rivedere su RaiPlay.

A una settimana, nemmeno, dall’arrivo di tappa del Giro d’Italia, comincia il periodo vetrina della costa termolese.

La troupe è stata in città due settimane fa per le riprese e le interviste mandate in onda nella puntata condotta da Donatella Bianchi che amplierà l’orizzonte anche sulle Isole Tremiti. Il servizio sulla città adriatica è stato curato da Fabio Gallo.