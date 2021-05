Eseguita l'ispezione cadaverica esterna sulla salma dell'operaio 55enne morto sull'A14

CAMPOMARINO. E’ stata eseguita nella mattinata di oggi la ricognizione cadaverica esterna sulla salma del 55enne Mario Tracinà coi medici legali di Foggia, l’operaio deceduto ieri sul viadotto Biferno, dove stava lavorando con la ditta Eurobuilding alla sostituzione dei pulvini.

Il cadavere nella serata di ieri era stato ricomposto all’obitorio dell’ospedale San Timoteo di Termoli, (in attesa di sapere se sarà disposta o meno l’autopsia, ma l’orientamento parreva privilegiare la sola ispezione cadaverica esterna).

L’operaio è caduto dal viadotto sull’A14 dove stava lavorando coi colleghi intorno alle 13.50 di ieri, in contrada Colle Lame, nell’agro di Campomarino, cadendo nel vuoto in un cantiere stradale, dall'altezza di almeno 30 metri. Sul posto il 118 Molise coi volontari della Misericordia, ma i medici hanno potuto constatare solo l'avvenuto decesso, oltre ai Carabinieri della compagnia di Termoli. Nell'area del cantiere, che è delimitata per motivi di sicurezza, a 3 chilometri circa dal casello dell'A14 di Termoli, dopo l'area industriale, presente personale della Società Autostrade e anche la Polizia municipale di Campomarino.

La vittima dell'incidente sul lavoro è di origine marchigiana, di Jesi, in provincia di Ancona, sposato con due figli. La salma è stata poi rimossa col nulla osta del Pm di Larino di turno, competente per territorio. L'operaio deceduto era di una ditta edile impegnata in lavori di consolidamento e sistemazione dei piloni di un viadotto. Secondo un primo riscontro, l'uomo si trovava sotto la strada per effettuare la manutenzione delle fondamenta. Per cause in corso di accertamento dei militari è caduto nel vuoto finendo al suolo, impatto che non gli ha dato scampo.