Campagna vaccinale: in Molise somministrate 135.285 dosi, ieri 2.557

CAMPOBASSO. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di ieri il Molise ha somministrato 2.557 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 132.728 del 6 maggio alle 135.285 di ieri.

Delle dosi inoculate 96.527 (ieri 1.376) sono state Pfizer-BioNTech, 27.653 (1.153) AstraZeneca e 11.105 (28) di Moderna.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 23 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.653), 123 su personale sanitario (14.776), 1.208 sugli Over 60 (54.995), 36 su ospiti delle Rsa (4.671), 22 sulle forze armate (2.435), 1.014 su soggetti fragili e vulnerabili (43.426), 75 sui caregiver (1.899) e 56 per altre categorie (5.430).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 723 vaccinazioni e un complesso di 27.990 dosi.

La fascia over 80 con 334 somministrazioni arriva a 43.088 dosi inoculate.