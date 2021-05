TERMOLI. Come sempre in occasione delle grandi feste o di eventi importanti che riguardano tutti noi il professor Nicola Palladino non fa mai mancare il suo regalo per tutti i lettori di Termolionline, oggi, domenica 9 maggio è la domenica dedicata alla festa della Mamma e allora ecco una composizione creata dal professore che vuole dedicare a tutte le mamme e soprattutto le mamme lettrici di Termoloinline "Mamme de Famije".