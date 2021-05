Torre Molise e una rotonda sul Mare

TERMOLI. Ci sono orecchie a senso unico che appena parli di cemento escludono il verde e se parli di verde escludono il cemento. Insomma l’uno estromette l’altro. E guai a chi affermasse che verde e cemento possono coesistere, sembrerebbe un uomo di fede o un folle che crede nella quadratura del cerchio.

Eppure in questo ruolo, solo apparentemente assurdo, affermo che è possibile acchiappare per il Molise l’opportunità di sviluppo e di lavoro del progetto South Beach e, nello stesso tempo, far valere e potenziare (nello stesso progetto) l’importanza del verde e della natura.

Le tre idee (alternative tra di loro),da considerare come ipotesi di approfondimento per una visione diversa del progetto cinese, possono sembrare fantasiose (come tutte le novità). Ma spero che siano soprattutto provocatorie E cioè mi auguro che gli oppositori al progetto portino altre idee (magari più valide e fantasiose delle mie) che modifichino il progetto in maniera che esso diventi verde, anzi super verde.

In suddetta maniera: evitiamo il cieco e totale No al Progetto e partoriamo Idee Verdi per modificarlo anche sostanzialmente. Insomma non si rinuncerebbe ai vantaggi dello sviluppo del lavoro e del turismo e nello stesso tempo verrebbe posto il focus sul rispetto della natura. Così si otterrebbe la botte piena e la moglie ubriaca. Chi lo dice che i motti popolari non possono essere distrutti o almeno subire delle eccezioni?

Quindi occorre saper cogliere con la coscienza e la cultura verde una grande opportunità che darebbe un impulso decisivo al turismo termolese e molisano che vive da decenni allo stato vegetale, resuscitando come Lazzaro per 2 mesi all’anno e tornando alla stato comatoso per i restanti 10 mesi.

Premesso quanto sopra riporto qui di seguito tre idee (come già detto sono fantasiosamente realizzabili e provocatorie) che vanno a rompere la logica basata totalmente sul duo cemento e profitto e vogliono dare uno spazio consistente alla natura ed al verde:

1.Nello spazio demaniale richiesto dal progetto South Beach vengano piantati almeno 500 alberi. (esempio surrettizio). Il calcolo esatto deve avere l’obiettivo di ottenere dai nuovi alberi una quantità di ossigeno maggiore rispetto a quello della situazione attuale.

2. Nel progetto South Beach il suolo occupato dal cemento ( in metri quadri) e spazio verde siano nel rapporto del 50%.

3. Nello spazio demaniale richiesto dal progetto S. Beach venga eretta una torre abitativa unica (Torre Molise) che sia la più alta d’Italia circondata da un parco immenso con soli bar e ristoranti. Un’attrattiva unica nazionale con location nel Molise con forte ritorno mediatico.

Al costruttore della “Torre Molise” (con relativo parco) potrebbe essere data la concessione di costruzione di una Rotonda sul mare (dirimpettaia della Torre Molise) distante dalla riva 100/200 metri ed avente lo spazio per il ballo, per almeno 300 coppie.

Verrebbe così ad unirsi il ricordo del maggiore cantante molisano Fred Bongusto e della notissima canzone Una rotonda sul mare da lui interpretata e conosciuta in tutta Italia e non solo.

Le tre idee (più la Rotonda) possono essere, come già detto, una base di provocazione alla riflessione ed evitare le battaglie a senso unico del tipo No al Cemento. E nel contempo cogliere l’opportunità che viene data al Molise a fronte della quale ha regnato finora il deserto d’idee dello sviluppo del turismo.

Infatti non mi sembra che ci siano stati Piani di sviluppo (quantificati cioè con i numeri) di turismo religioso, di turismo enogastromico, di turismo in bici (cicloturismo),di turismo congressuale, di turismo da diporto,di turismo agricolo (agriturismo) di turismo di ritorno (molisani nel mondo che vogliono visitare la loro terra d’origine).

Conclusione. Ci si augura che dei cittadini (meglio se aventi una bandiera verde apartitica o interpartitica, ma senza alcun specifico colore politico) costituiscano il gruppo Green e Lavoro del South Beach per dialogare con i manager e gestori del progetto South Beach. I risultati del dialogo saranno senza dubbio più brillanti rispetto alla battaglia no al cemento, certamente lunga e dall’esito incerto. In altre parole seminiamo il dialogo e raccogliamo il verde.

Luigi De Gregorio