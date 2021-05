TERMOLI. L’estate 2021 sarà da tutto esaurito: non è un mistero e in più di un’occasione noi di TermoliOnLine ne abbiamo parlato (LEGGI e LEGGI), ma la conferma arriva nel secondo fine settimana di maggio. A sei giorni dall’avvio canonico alla balneazione (stabilito dall’ordinanza regionale al 15 maggio), il Lungomare Cristoforo Colombo e la spiaggia attigua sono gremiti: ombrelloni, sdraio, asciugamani colorano la sabbia e in mare spuntano i primi bagni in un’acqua calda e cristallina.

Messi da parte cappotti, abiti pesanti e stivali, gli abiti diventano più leggeri e colorati, come gli animi dei residenti che, di buona lena, hanno piantato gli ombrelloni e preparato un pranzo fresco da gustare in riva al mare. Anche l’aria è diversa: il fresco della brezza si unisce ai profumi delle creme abbronzanti, gli spray e gli oli abbronzanti dai profumi esotici impregnano i corpi e la salsedine si fa spazio nei polmoni.

I parcheggi zeppi di auto, anche quelli blu che presto diventeranno a pagamento, i bar presi d’assalto: sulla costa l’estate sembra essere iniziata con il ritmo giusto e i balneatori si preparano a ricevere gli ospiti. Diversi gli stabilimenti che hanno già provveduto a posizionare gli ombrelloni, alcuni dei quali già occupati, e molti altri che stanno ultimando le pulizie in attesa del prossimo week-end. Del resto con le temperature ben oltre i venti gradi e il solleone che tinge le pelli paonazze questa domenica è d’obbligo trascorrerla al mare.

Ampio spazio anche ai (forse) primi bagni in mare: tra nuotate rilassanti, un giro in kajak, passeggiate con le gambe in acqua o piedi a mollo, adulti e bambini hanno salutato questo preludio estivo. C’è perfino chi tenta la fortuna con un metal detector. Chi non è sceso sul bagnasciuga ha approfittato del caldo per concedersi una passeggiata sul marciapiede del Lungomare, con un occhio verso il mare e con la speranza nel cuore. Una vera e propria boccata d’ossigeno, dopo mesi di misure drastiche nel tentativo di arginare il virus.