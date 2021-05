Da "Giudice ragazzino" martire della mafia a Beato, la storia di Rosario Livatino

LARINO. Rosario Livatino fu assassinato il 21 settembre del 1990 nelle campagne dell’agrigentino. Gli spararono alle spalle, mentre, come ogni giorno, si recava in tribunale per compiere il suo dovere. Trent’anni dopo, il 21 dicembre del 2020, Papa Francesco con un decreto ne ha riconosciuto il martirio in odium fidei. Domani 9 maggio, diventerà il primo magistrato a essere “beato” nella storia della Chiesa cattolica. Ho sempre ammirato la persona e condiviso il suo pensiero soprattutto quando affermava che l’indipendenza del giudice non è solo nella propria coscienza ma anche nella sua moralità, nella trasparenza della sua condotta anche fuori delle mura del suo ufficio. Il giudice è tale anche nelle sue manifestazioni nella vita sociale, nella scelta delle sue amicizie, nella sua indisponibilità a iniziative e ad affari, consentiti ma rischiosi, nella rinunzia a ogni desiderio di incarichi e prebende, specie in settori che, per loro natura o per le implicazioni che comportano, possono produrre il germe della contaminazione e il pericolo dell’interferenza. Il suo com­por­ta­men­to esem­pla­re di vita, (ca­rat­te­riz­za­to da in­te­gri­tà, one­stà, non solo mo­ra­le ma an­che in­tel­let­tua­le, ri­ser­va­tez­za, iper­sen­si­bi­li­tà, in­di­pen­den­za, uma­ni­tà), la cul­tu­ra del­la le­ga­li­tà, in­te­sa nel­la sua pra­ti­ca rea­liz­za­zio­ne, l’ef­fi­cien­za e l’ef­fi­ca­cia del ser­vi­zio giu­sti­zia e, quin­di la cre­di­bi­li­tà del­la ma­gi­stra­tu­ra, sono sem­pre sta­te al cen­tro del­la sua vita pri­va­ta e di ma­gi­stra­to. Lo indico con orgoglio ai miei ragazzi come un modello da imi­ta­re e un esempio da se­gui­re. È un faro luminosissimo anche per tut­ta la ma­gi­stra­tu­ra ita­lia­na e ora proprio per la sua credibilità è meritevole della beatificazione. Era un vero uomo di fede al punto da chiudere le annotazioni e i pensieri riportati nel suo taccuino con la sigla “Sub tutela Dei”. Era dav­ve­ro una per­so­na perbene, senza manie di protagonismo, so­ste­ne­va che il ma­gi­stra­to ol­tre a es­se­re, do­ves­se an­che ap­pa­ri­re. Ave­va una vi­sio­ne “sa­cra­le” del­la sua pro­fes­sio­ne che oggi purtroppo per alcuni aspetti manca a una parte della magistratura. Questo 9 maggio sarà ricordato oltre che per la sua beatificazione anche per l’assassinio di altri due grandi personalità della lotta alla mafia e della politica: Peppino Impastato e Aldo Moro. Queste tre forti personalità che ricorderemo in questo giorno di memoria sono state, sono ancora oggi e lo saranno in futuro, persone che si sono battute per la giustizia sociale e la legalità costituzionale e democratica, modelli del nostro operare e fari ai quali guardare per ritrovare la via smarrita. A loro oggi dobbiamo quotidianamente volgere il nostro sguardo non solo ricordandoli, ma operando ispirandosi ai loro insegnamenti.

Vincenzo Musacchio, giurista e docente di diritto penale. Associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore dell'Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. E’ stato allievo di Giuliano Vassalli e amico e collaboratore di Antonino Caponnetto.