Sabato notte in fabbrica e corsa di ritorno a pagamento fuori abbonamento, insorge la Fismic

ATESSA. Pendolari Sevel, oltre il disagio del sabato notte in fabbrica, la beffa del biglietto di ritorno da pagare fuori abbonamento settimanale. Condotta stigmatizzata dalla Fismic/Confsal, che condanna duramente l'atteggiamento delle ditte di trasporto pubblico Atm e Sati a fronte della nuova turnazione partita domenica 2 maggio in Sevel.

«Dal 2 maggio i lavoratori del turno volontario di notte fissa iniziano a lavorare sempre di domenica a regime ordinario con il riposo settimanale a scorrimento è impensabile far pagare il biglietto aggiuntivo di domenica la Regione e tutti gli organi competenti devono intervenire per riconoscere l'abbonamento settimanale comprensivo della domenica, dato che i lavoratori sempre 5 corse usufruiscono anche di notte e non di 6. Come sindacato abbiamo chiesto alla Direzione Sevel di rimborsare il biglietto pagato domenica e li farà perché lo ritiene giusto ma la Regione è Assessore ai trasporti pubblici delle Regione Molise deve intervenire per evitare questa presa di posizione delle società Molisane. In Abruzzo ciò non accade». Dichiarazioni del segretario generale Gianluca Gagliardi, della Fismic-Confsal Abruzzo.