CAMPOMARINO. Nella giornata di venerdi 7 maggio presso il Centro di Educazione Ambientale Fantine di Campomarino abbiamo ricevuto la gradita visita gli studenti del corso di laurea in biologia dell’Università di Roma Tre. Gli studenti accompagnati dall’ecologa Prof.ssa Alicia Costa e dall’entomologo Prof. Andrea Di Giulio, con loro la Prof.ssa Angela Stanisci dell’Università degli Studi del Molise.

I ricercatori ed i loro studenti hanno visitato una delle zone più belle e ricche di biodiversità di tutta la costa molisana: il bosco Fantine. Una visita intensa in cui sono stati percorsi tutti gli ambienti prestando molta attenzione agli ecosistemi presenti, per aumentare le conoscenze sulla biodiversità. Come tradizione i visitatori del Centro di Educazione Ambientale Fantine prima di lasciare il bosco hanno messo a dimora un albero. La comitiva si è poi trasferita ai pantani retrodunali, nei luoghi del Life Maestrale, per poi chiudere il pomeriggio sulle dune costiere, dove sono stati analizzati gli aspetti della flora locale e dove è stata effettuata una raccolta di insetti, utile strumento per lo studio della biologia.