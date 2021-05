MOLISE. Il danaro fermo non rende. “Investire”, dicono le Banche, sempre più affamate di commissioni.

Il messaggio che mettono in giro le banche: non bisogna “restare liquidi”; i miliardi fermi nei conti correnti (lievitati di 200 miliardi in un solo anno) dovrebbero incidere sull’economia reale transitando per altri tràmiti (acquisto di azioni, di obbligazioni, di fondi comuni d’investimento, ‘et alia’). Si capisce che 1.745 miliardi di liquidità fanno gola a tutti; e, per imbeccarci, i vari istituti lanciano un altro sottile messaggio: quello secondo cui questo danaro viene fatto passare per una sorta di monumento generale all’egoismo dei singoli che occorre necessariamente colpire. Certo, con i tassi negativi, le banche sostengono dei costi per finanziarsi con la Banca centrale (o tra di loro); dunque devono necessariamente riversare questi ultimi su di una clientela nella gran parte inesperta. Insomma, i Signori del danaro la mettono giù come vogliono, seppure siano sottoposti alla vigilanza (occhiuta?) dello Stato.

Una cosa è certa: ben di rado, falliscono. Ecco perché è davvero difficile far passare sotto silenzio la storia delle penalizzazioni e dei costi aggiuntivi scaricati su quella gran parte di clienti che ama, invece, detenere troppi soldi sul conto. Ma, alla luce della premessa suesposta, chi guadagna e chi perde? Chi era abituato a pensare ad istituti di crèdito che rincorrono i clienti allo scopo di fare aprire un nuovo conto, è persona che vive tra le nuvole perché tale busillo non è nel conto. Con i tassi a zero queste Aziende guadagnano solo con commissioni e servizi; tanto più se questi lievitano costantemente. Ciò spiega perché, dal 1° marzo il colosso Unicredit prende lo 0,5% sulle somme che le imprese (in quanto nuovi clienti) lasciano ferme oltre la soglia dei 100mila euro. Il Monte dei paschi colpisce, con analogo prelievo, gli importi superiori al milione. A luglio si allineerà pure la Bpm, sempre a partire da somme depositate sui conti correnti per oltre 100mila euro.

Paribas, in forma forfettaria, attingerà 400 euro per ogni 100mila detenuti senza dare frutto e fino ad un tetto di 4mila euro per ogni milione. Finecobank, il cui titolo è salito del 52,8% in un anno, addirittura minaccia la chiusura dei conti che superino l’importo di 100mila euro ed avverte i clienti che – dal prossimo 18 maggio – la banca avrà il diritto di rescindere il rapporto di conto corrente qualora, al momento del recesso (e nei tre mesi precedenti), sussistessero tre condizioni: 1) la presenza sul conto di una giacenza media di liquidità uguale - o superiore - a 100mila euro; 2) l’assenza di una forma di finanziamento, quale che sia (quindi, anche se già concesso, ma non utilizzato); 3) l’assenza di una forma di investimento in prodotti di risparmio, gestito o amministrato. Tale scelta è dovuta ai tassi interbancari negativi lievitati proprio per rendere costosa la liquidità e favorirne il travaso in direzione dell’economia reale. Secondo gli esperti, il costo della vita è destinato a salire, di tale da bruciare il valore delle somme sui conti.

E ciò proprio quando la ripresa prossima ventura incoraggia investimenti e consumi. Insomma l’aumento della liquidità concreterebbe una distorsione che porterebbe i rispamiatori a perdere quelle opportunità che arriverebbero dalla gestione sui mercati. Eppure questa corsa al rialzo dei prelievi sta avvenendo quando, ad imprese e cittadini, non sono state offerte forme di servizio aggiuntive. Anzi, quotidianamente, sono innumerevoli le Aziende che abbattono filiali e decìmano impiegati. Solo Unicredit ne ha chiuse 450, mentre sulle risorse umane (salvatesi dalla decimazione) calano pesanti pressioni per indurre i clienti a sottoscrivere ogni sorta di procedura finanziaria. In buona sostanza, persino sui risparmiatori aleggia questa sorta di patrimoniale bancaria, eticamente vestita solo per renderla più appetibile. E tutto questo avviene quando agli amministratori delegati vengono conferite prebende che superano di 122 volte gli stipendi – pur congrui – dei dipendenti. Di recente si è appreso che il dottor Carlo Cimbri (di Unipol) è padrone di 5,6 milioni l’anno mentre Andrea Orcel (Unicredit) raggiunge i 7,5 milioni.

Claudio de Luca