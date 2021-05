TERMOLI. Se i topolini nel cartone animato di Cenerentola erano creativi e simpatici, non sono della stessa utilità i numerosi topolini, presenti nel centro cittadino della nostra città.



I diversi proprietari dei locali del centro, in particolar modo in Piazza Insorti D’Ungheria, hanno contatto la nostra testata per denunciare a gran voce il problema delle pantegane nelle vie circostanti. Ci ha contattato Andrea Pracella, proprietario del bar/pub Bellini che ha lamentato la presenza di questi animali, che tra le altre cose si sono intrufolati proprio nel suo locale, costringendolo a comprare trappole e veleni da applicare a tutta l’area circostante. Altri baristi hanno denunciato il problema, tra questi anche Arnaldo Mucci, proprietario del bar Rossini.



Gli esercenti e i proprietari dei vari locali chiedono al comune di intervenire per risolvere la problematica sempre più invalidante. Andrea Pracella sostiene che i ratti provengano dal Palazzo D’Andrea, attualmente in fase di ristrutturazione e chiede aiuto per evitare che i clienti del suo locale possano trovarsi durante l’aperitivo, uno scomodo ospite indesiderato seduto a tavola con loro.