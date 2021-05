TERMOLI. I cambiamenti climatici rappresentano una delle più importanti tematiche affrontate a livello nazionale,europeo e internazionale. Questa problematica desta sempre più preoccupazione, infatti, sono molteplici le iniziative che vengono proposte per far accrescere la consapevolezza dell'importanza del rispetto e della salvaguardia dell'ambiente.

Sabato pomeriggio, al Parco Comunale di Termoli, una giovane artista del luogo, Laura Fanelli, ha promosso e organizzato un evento per scoprire i cambiamenti climatici attraverso un libro e un gioco.

Laura è una giovane illustratrice termolese, che ha iniziato a muovere i suoi primi passi nell'arte tra i banchi del Liceo Artistico Jacovitti di Termoli per poi continuare a coltivare e perfezionare la sua passione studiando grafica e illustrazione all'Isia di Urbino e alla Saint Luc di Bruxelles. Inizialmente, ha lavorato in agenzie di grafica e comunicazione, per poi preferire una carriera freelance. Attualmente vive a Tolosa, dove collabora alla realizzazione di illustrazioni per libri per bambini e ragazzi, di copertine di romanzi e di locandine di rappresentazioni teatrali. È solita organizzare laboratori per promuovere i suoi libri facendo ricorso ad attività che coinvolgono i lettori in prima persona.

L'idea di questo evento nasce dalla volontà di promuovere un laboratorio nella sua città, con un duplice scopo: avvicinare i più piccoli alla lettura e sensibilizzarli al tema dell'ambiente.

L'esperienza laboratoriale si è sviluppata in due momenti. Uno più teorico, dove Laura con la collaborazione dell'agronomo Di Luzio ha presentato il tema ai piccoli lettori attraverso le immagini del suo ultimo libro "Scopriamo i cambiamenti climatici. Da cosa sono causati e come intervenire"; e un altro più ludico, che ha coinvolto i bambini e le loro famiglie in una caccia al tesoro alla scoperta della flora del parco della città. Ogni bambino, dopo aver trovato la sua pianta doveva disegnarla per poi esporre la "piccola opera" insieme a quella di tutti gli altri.

All'evento presenti l'assessore alle Politiche Sociali Silvana Ciciola e la collega dell'Ambiente, Rita Colaci, nonché la dottoressa Ivana Cappella, responsabile della comunicazione della Rieco Sud. Quest'ultima ha dichiarato: "La Rieco Sud e il Settore Ambiente del Comune partecipano sempre con grande piacere alle iniziative che coinvolgono i bambini, il loro entusiasmo ci dà la carica e l'energia necessarie per affrontare le nuove sfide ambientali che ci attendono per la costruzione di un futuro ecosostenibile. Questa iniziativa in particolare è stata anche l'occasione per conoscere la bravissima illustratrice Laura Fanelli, promotrice dell'evento. Vorrei ringraziare il dott. Marco Maio, Dec del Consorzio Stabile Terra, per il suo valido contributo e la sua gentile disponibilità."