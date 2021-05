Assegnate le 201 bandiere blu, ma in Molise la ‘spunta’ solo Campomarino

CAMPOMARINO. Duecentouno comuni italiani (sei in più rispetto allo scorso anno) potranno fregiarsi, quest’anno, del famoso vessillo blu assegnato annualmente dall’Ong internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) in base a 32 criteri suddivisi nella quattro macro aree di educazione ambientale e informazione, qualità delle acque, gestione ambientale, servizi e sicurezza.

Tra queste spiccano la Liguria (32 località) e la Campania con 19 bandiere (come riportato dal sito Ansa che annuncia l’ufficialità) seguite da Toscana e Puglia entrambe al terzo posto con 17 riconoscimenti.

In Molise, come peraltro ampiamente annunciato da TermoliOnLine giorni fa, la spunta solo Campomarino mentre Termoli, per il quarto anno di fila, perde l’amato vessillo. A ‘bocca asciutta’ anche Montenero di Bisaccia e Petacciato. I motivi di esclusione? Al momento non si conoscono.