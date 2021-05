CAMPOMARINO. Nove bandiere blu consecutive sventolano a Campomarino, che stamani ha visto confermato il vessillo simbolo dell'accoglienza turistica marittima e balneare internazionale.

Questa mattina alle ore 11 si è tenuta in diretta Facebook, in linea con le norme anti-Covid, la cerimonia per l’assegnazione della Bandiera Blu 2021.

Anche quast’anno, il Comune di Campomarino si è visto riconoscere il prestigioso vessillo che certifica in primis l’eccellente qualità delle acque di balneazione, la cura degli arenili nonché la buona qualità dei servizi che fanno della nostra cittadina una presenza costante ed ininterrotta dal 2013 tra le località premiate e assegnatarie di questo importantissimo riconoscimento.

"La bandiera blu rappresenta per noi un appuntamento importantissimo che riteniamo sia marchio di qualità ulteriore, di cui la nostra cittadina ha l’onore di fregiarsi dal 2013 ininterrottamente", queste le parole dell’assesore al Turismo D’egidio che conferma l’importanza del riconoscimento. "Rappresenta - aggiunge - un ulteriore volano per la ripartenza dell’immininete stagione turistico balneare”

"Il conferimento della bandiera blu è motivo di grande orgoglio per la nostra comunità - sottolinea il sindaco Silvestri - e siamo estremamente felici di vederla sventolare sulle nostre spiagge anche quest’anno. Soprattutto nel delicatissimo periodo storico che stiamo vivendo. Con non poche difficoltà - spiega - il nostro Comune cerca di migliorare la qualità dei servizi offerti in tema di ambiente, eco sostenibilità e di turismo balneare, effettuando piccoli ma importanti interventi ed investimenti".

"Sono quindi sicuro - conclude il sindaco - che questa estate sarà per tutto il Paese e ancor più per Campomarinio colpita duramente dal Covid (sia in numeri di contagi che di vittime) una stagione di rinascita. Pertanto invito tutti a godere del nostro splendido mare e a vivere il nostro territorio".