Il porto di Termoli non "batte ciglio"

TERMOLI. Un porto attrezzato ed efficiente contribuisce alla crescita del territorio attraendo investimenti che creano occupazione e crescita. Da questo nasce il paradigma “Portualità 5”, proprio perché sono cinque le ruote di una macchina portuale:

1. La capacità che deve avere lo scalo per far crescere le imprese;

2. La capacità di stimolare lo start-up delle imprese;

3. L’intermodalità, ossia che vi possa essere una integrazione porto-interporto-strada-ferrovia;

4. Collaborazione tra porto e ricerca economica: bisogna conoscere le dinamiche del traffico e i fenomeni che lo circondano, non isolarsi e non attuare strategie slegate da quelle di un sistema marittimo che possa incrementare la comprensione e la scoperta di nuove frontiere di sviluppo e di come sta cambiando il mare che abbiamo di fronte;

5. La capacità che ora deve avere il porto di assumere il ruolo di driver del territorio: l’introduzione recente delle ZES (Zone Economiche Speciali) che fa della portualità la colonna portante della connessione che deve esservi tra industria e logistica. Così il porto diviene uno dei principali motori dello sviluppo economico.

Dunque occorre una nuova linfa per questo porto, nuove coscienze che vadano nella direzione della logistica, nella logica di essere uno scalo a servizio del commercio e del turismo su cui gli operatori marittimi possano puntare avendo certezze per svilupparsi. Perciò il porto non attira solo merci e navi, ma anche capitali e finanziamenti disponibili che consentono la sua crescita e diventare uno dei principali motori di sviluppo economico della regione.

E’ inutile ribadire che la centralità del nostro tratto di costa è un dato strategico e allora non possiamo rimanere seduti sulla poltrona, davanti alla TV a vedere i caroselli! Serve invece un’iniziativa capace di mobilitare le forze istituzionali, economiche e sociali. Per questo il porto deve essere visto come elemento di stimolo verso l’apertura guardando connessioni marittime e offrendo opportunità per un miglioramento logistico di cui potranno beneficiare le imprese del territorio. Il porto di Termoli può giocare, se supportato dalle istituzioni, dal territorio e dalle forze economiche-sociali, un ruolo di leva per la crescita sostenibile. Unico scalo della regione, ora deve avere la capacità di assumere il ruolo di driver del territorio e quindi uno dei principali motori dello sviluppo economico. E’ facile da spiegare, ma difficile da capire: come dire che non sono gli arredi ma le infrastrutture che fanno crescere un porto, altrimenti è come un bel teatro, senza buoni attori: “sempre vuoto”.

Dobbiamo essere come i Fenici, esperti naviganti e straordinari commercianti, perché i tesori e le ricchezze vengono dal mare. Lo dice anche Ovidio nelle Metamorfosi, (43 a.C. -17 d.C.) “....improvvisamente sentii dentro di me un’agitazione e in petto il desiderio travolgente di un’altra natura. Non potei resistere a lungo. “Addio terra, addio!” dissi. “Mai più ti cercherò” e con tutto il corpo mi tuffai sott’acqua”.

E’ giunto il momento in cui bisogna ben riflettere, senza indugio e senza aspettare la manna dal cielo, circa il ruolo che può rivestire questo scalo in termini di crescita economica in una piccola e ancor povera regione altrimenti, se si va avanti di questo passo e ci stiamo avviando, nel prossimo vicino futuro da noi gli “euro” torneranno a chiamarsi “soldi”!

Tonino Fusco - agente marittimo