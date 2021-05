"Lunga Marcia" nello spazio: un mare di rifiuti vola in orbita sulle nostre teste

TERMOLI. I detriti del secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia sono caduti a 72,47 gradi di longitudine est e 2,65 gradi di latitudine nord in un’area vicina alle isole Maldive, intorno alle 6 del mattino del 9 maggio.

L'oggetto, lungo 30 metri, lanciato dalla Cina il 29 aprile scorso con a bordo Thiane, il primo modulo della futura stazione spaziale cinese, viaggiava a una velocità di 28mila chilometri all'ora.

Fortunatamente si è disintegrato all'ingresso nell'atmosfera alle 4 del mattino ora italiana, si temeva, infatti, che i frammenti potessero finire nel bacino del Mediterraneo.

In una delle sue ultime orbite ha anche salutato l’Italia, sorvolando la Sardegna e la Calabria senza alcun rischio per spostarsi poi verso Est, finendo la sua corsa in mare in un’area vicina alle isole Maldive, senza provocare danni.

Purtroppo, non è la prima volta, infatti già nel 2018 la vecchia stazione spaziale cinese Tiangong-1 è caduta nell’Oceano Pacifico.

L'orbita terrestre è inquinata da un oceano di spazzatura spaziale e non esiste alcuna regolamentazione internazionale che obblighi gli operatori a recuperare detriti o dispositivi abbandonati, che potrebbero rappresentare un serio pericolo per la sicurezza delle persone sulla Terra, infatti, i frammenti più piccoli bruceranno come meteore ma i più grandi potrebbero colpire ovunque.

Il mondo deve guardare al futuro: la prima azione da fare è cominciare a ripulire lo spazio per non fare peggiorare la situazione, catturando i grandi oggetti spaziali inattivi rimuovendoli dall'orbita e riportandoli sulla terra, e quindi, poi farli rientrare e bruciare nell'atmosfera.

Negli ultimi anni sono state proposte molte soluzioni ingegneristiche per risolvere il problema della spazzatura spaziale, ma nessuna, finora, è risultata efficace e facilmente praticabile.