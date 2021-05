Nuovo record di vaccinazioni in Molise, 3.191 somministrazioni in 24 ore

CAMPOBASSO. Record di vaccinazioni in un solo giorno nel Molise, che sfiora le 3mila somministrazioni di flaconi anti-Covid. Prosegue il report dell'Asrem sulla campagna vaccinale. Nella giornata di oggi il Molise ha somministrato 3.191 dosi.

In particolare, il numero delle somministrazioni è passato da 140.275 del 9 maggio alle 143.466 odierne.

Delle dosi inoculate 100.373 (oggi 1.354) sono state Pfizer-BioNTech, 31.655 (1.520) AstraZeneca e 11.428 (317) di Moderna.

Nella suddivisione per categorie abbiamo 12 sul personale scolastico (da inizio campagna vaccinale 7.715), 27 su personale sanitario (14.861), 1.896 sugli Over 60 (59.497), 0 su ospiti delle Rsa (4.671), 15 sulle forze armate (2.476), 1.087 su soggetti fragili e vulnerabili (46.680), 47 sui caregiver (1.980) e 107 per altre categorie (5.586).

La fascia 70-79 anni, ricompresa in varie categorie, vanta 1.344 vaccinazioni e un complesso di 30.986 dosi.

La fascia over 80 con 197 somministrazioni arriva a 43.437 dosi inoculate.

La fascia 60-69, ha avuto 1.244 somministrazioni, per un totale di 27.895.