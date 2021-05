Guardia costiera segnala secca pericolosa alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli per segnalare un pericolo derivante dalla formazione di una secca al largo delle Isole Tremiti. In prossimità del nuovo molo Nord di San Domino, nel punto individuato dalle seguenti coordinate GPS: Lat. 42°.1220 N Long. 15°.4972 E è presente una secca non segnalata, che costituisce pericolo per la navigazione. La secca ha un’estensione di circa 4 mt sulla direttrice N-S ed una larghezza massima di circa 2 mt sulla direttrice E-W, ed è affiorante per una superficie di circa 50 cm. In dipendenza dalle maree periodiche, la profondità minima è di circa 40 cm e la profondità massima è di circa 1 mt. La Guardia costiera avverte che è fatto obbligo alle unità in navigazione nell’area di mare di cui al rende noto, di prestare massima attenzione e di mantenersi ad ampia distanza di sicurezza dalla secca, in relazione al proprio pescaggio e alle condizioni meteomarine in atto.