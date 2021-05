TERMOLI. Come annunciato ieri nella conferenza stampa di presentazione dell'arrivo di tappa del Giro d'Italia, in programma venerdì 14 maggio, pubblicate le due ordinanze n.131 e n.142 in materia di viabilità.

IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Vista la nota della Prefettura - Ufficio Territoriale deti Governo di Campobasso di cui al prot. n. 20064/2021 del 07/04/2021 avente ad oggetto: "richiesta chiusura al traffico per gara ciclistica internazionale per professionisti 104° GIRO D'ITALIA - 7" Tappa: Notaresco - Termoli giorno 14 maggio 2021", con cui si richiedono i pareri di competenza ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione del traffico veicolare ai sensi degli artt. 6,7 e 9 del C.d.s; Vista la nota della Regione Molise di cui al prot. n. 46095/2021 del 16/03/2021 avente ad oggetto: " 104° GIRO D'ITALIA - corsa ciclistica internazionale per professionisti - 711 Tappa: Notaresco - Termoli giorno 14 maggio 2021" con cui si richiedono, per gli aspetti di specifica competenza, pareri e nulla osta, nonché la sospensione dell'ordinaria circolazione sui tratti stradali comunali interessati dal percorso di gara; Esaminata l'istanza presentata dalla RCS Sport Spa avente sede legale in via Rizzoli n. 8 - 20132 MILANO, a firma del sig. Mauro VEGNI, nella sua qualità di Direttore ciclismo e Procuratore della Società , intesa ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento della 711 Tappa del "104° GIRO D'ITALIA" del 14 maggio 2021 con arrivo a TERMOLI; Visto il programma della manifestazione sportiva, la cronotabella e tutte le note organizzative relative all'arrivo della tappa che, a tutti gli effetti, costituiscono parte integrante del presente provvedimento; Visto ilPiano di Sicurezza allegato all'istanza, comprensivo dell'elaborato per le misure per ilcontenimento dell'emergenza sanitaria da Sars - CoV-2, redatto nell'ambito delle misure di Safety e Security; Vista la dichiarazione di copertura assicurativa di rischi connessi allo svolgimento della manifestazione sportiva di cui all'art. 9 c. 6°, con polizza n. 249441103 per RCT - RCO - RCP della società assicuratrice Generali Italia S.p.a., avente sede legale in via Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV); Preso Atto che l'arrivo della 711 Tappa della manifestazione sportiva "104° GIRO D'ITALIA" interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Termoli come di seguito indicate: Litoranea Nord (innesto tangenziale S.S. 709) - via Vespucci - via C.Colombo - via M. Milano - piazza Garibaldi - e/so Umberto 1° - e/so Nazionale - via Abruzzi - viale Trieste - via Molise - via M.della Resistenza arrivo; Visto il proprio provvedimento con il quale è stato concesso nullaosta allo svolgimento della 711 Tappa del "104° GIRO D'ITALIA" del 14 maggio 2021 con arrivo a Termoli; Ritenuto di dover disporre, ai sensi della circolare del Ministero dell'Interno n. 300/N26784/116/1 del 31.10.1997 come modificata ed integrata dalle circolari n. 300/N55805/1 16/1 del 09.11.1998 e n. 300/N1/43384/116/1 del 16.06.2003, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara interessante la rete viaria comunale; Ravvisata la necessità di adottare provvedimenti in materia di viabilità e traffico, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione e di garantire il corretto svolgimento della manifestazione ciclistica; O R D IN A

Per i giorni 13 e 14 maggio 2021: LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 14:00 ALLE ORE 18:00 DEL 14/05/2021 DI TUTTI I VEICOLI E DEI PEDONI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DEI TRATTI DELLE STRADE COMUNALI INTERESSATE, LITORANEA NORD (INNESTO TANGENZIALE S.S. 709) - VIA VESPUCCI - VIA C. COLOMBO - VIA M. MILANO - PIAZZA GARIBALDI - C/SO UMBERTO 1° - C/SO NAZIONALE - VIA ABRUZZI - V IALE TRIESTE - VIA MOLISE - VIA M. DELLA RESISTENZA, AVRÀ INOLTRE LA DURATA DISPOSTA DALLA PREFETTURA DI CAMPOBASSO CON RELATIVO PROWEDIMENTO DI SOSPENSIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE Al SENSI DEGLI ARTT. 6,7 E 9 DEL C.D.S., NECESSARIA AL TRANSITO DEI CONCORRENTI RITENUTI ANCORA IN CORSA; LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DALLE ORE 05:00 ALLE ORE 23:00 DEL 14/05/2021 DI TUTTI I VEICOLI E DEI PEDONI NON AUTORIZZATI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA DI VIA M. DELLA RESISTENZA - VIA MOLISE - SS16 - PARCHEGGIO CIMITERO; IL DIVIETO DISOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DEI VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO NON AUTORIZZATI IN DEROGA ALLE REGOLAMENTAZI ONI VIGENTI, DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 18:00 DEL 14/05/2021 AMBO I LATI DEL PERCORSO DI GARA INTERESSANTE LA RETE VIARIA COMUNALE, LITORANEA NORD (INNESTO TANGENZIALE S.S. 709) - VIA VESPUCCI - VIA C. COLOMBO - VIA M. MILANO - PIAZZA GARIBALDI - C/SO UMBERTO 1° - C/SO NAZIONALE - VIA ABRUZZI - VIALE TRIESTE - VIA MOLISE - VIA M. DELLA RESISTENZA -ARRIVO; I L DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA E DIVIETO DI TRANSITO DEI VEICOLI DI OGNI ORDINE E GRADO NON AUTORIZZATI I N DEROGA ALLE REGOLAMENTAZI ONI VIGENT I : DALLE ORE 22.00 DEL GIORNO 13/05/2021 ALLE ORE 23.00 DEL GIORNO 14/05/2021 PER VIA MOLISE - VIA M. DELLA RESISTENZA - SS16; DALLE ORE 18.00 DEL G I ORNO 13/05/2021 ALLE ORE 22.00 DEL G I O RNO 1 4/05/2021 PER L 'INTERA PIAZZA DONATORI DI SANGUE - E PARCHEGGIO LA TO FERROV I A DI VIALE TRIESTE; DALLE ORE 21:00 DEL GIORNO 13 /05/2021 ALLE ORE 19:00 DEL GIORNO 14/05/2021 AMBO I LATI DELLE AREE DI PARCHEGGIO DI V I A OLANDA - VIA MONTECARLO - MARATONA - V I A DELLO STADIO DIREZIONE PIAZZA OLIMP IA FINO ALLO STADIO "G. CANNARSA"; DALLE ORE 5.00 ALLE ORE 23 . 0 0 DEL GIORNO 14/05/2021 - TRATTO D I V I A MES SICO­ TRATTO DI VIA CILE - V I A ARGENTINA - VIA STATI UNITI - PARCHEGG I O CIMITERO - AREA INTERESSATA DI PIAZZA GARIBALDI; DALLE ORE 19:00 DE L 13 /05/2021 ALLE ORE 22:00 DEL 14/05/2021 L'IN TERA AREA TERMINAL BUS;

DURANTE IL TRANSITO DELLA GARA PER I TRATTI DEL PERCORSO DELLA COMPETIZ IONE SOPRAINDICATA INTERESSANTE LA RETE VIAR IA COMUNALE, LA CIRCOLAZIONE STRADALE VERRA' REGOLAMENTATA SECONDO LE SEGUENTI MODALITÀ: Durante il periodo di sospensione della circolazione: Iltransito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, dovrà avvenire rispettando le segnalazioni manuali o luminose degliorgani preposti alla vigilanza; Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall'organizzazione o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza. DISPONE E PRESCRIVE che il servizio segnaletica del Comune di Termoli apponga la segnaletica verticale riproducente il

contenuto della presente ordinanza con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla decorrenza della stessa in tempo utile da assicurare /'osservanza delle prescrizioni; l'organizzazione prowederà alla massima diffusione del programma della manifestazione ciclistica attraverso gli organi di informazione locali a mezzo stampa, emittenti radiotelevisive e testate giornalistiche telematiche; da/l'ingresso sul territorio comunale e per il tempo necessario all'esodo del corteo, tutti gli accessi gravanti sui tratti delle strade comunali interessate, dovranno essere presidiati da personale avvisatore e informatore de/l'organizzazione, al fine di evitare conflitti di marcia fino al termine della gara ciclistica; /'organizzazione predisporrà un'adeguata sorveglianza di tutto il percorso, con particolare riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario, predisporrà specifica segnaletica e transennatura nei tratti suddetti a protezione del percorso, in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione fino al termine della gara ciclistica; dovrà essere garantita dall'Organizzazione la presenza di personale incaricato abilitato ASA dotato di bracciale o di altro indumento munito di segni di riconoscimento ad alta visibilità, in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano lo svolgimento della gara con funzioni informative, per il tempo in cui è disposta la sospensione temporanea o la limitazione della circolazione allo scopo di segnalare efficacemente ed in modo non equivoco il sopraggiungere dei concorrenti fino al termine della gara ciclistica; l'organizzazione/direttore di gara dovrà sospendere la manifestazione sportiva, qualora venissero a mancare le condizioni di sicurezza per ipartecipanti e per gli altri utenti della strada. AWISA ai sensi degli artt. 3 quarto comma e 5 terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte: che il responsabile del presente procedimento è il Lgt. Michele Gianquitto. avverso la presente Ordinanza è possibile esperire, alternativamente, ricorso al T.A.R. entro 60 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. e', a/tresì, esperibile ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avverso la segnaletica stradale inerente a questo provvedimento, ai sensi dell'art. 3713° comma del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione e di attuazione, approvato con D.P.R 16.12.1992, n ° 495. Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 che concorreranno al servizio di viabilità e assistenza stradale, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica delle prescrizioni imposte, nonché di quelle inserite ne/l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e nel provvedimento di sospensione del traffico veicolare ai sensi degli artt. 6,7 e 9 del C.d.s. emesso dalla Prefettura di Campobasso. Contro i trasgressori si procederà a norma di legge. La presenta ordinanza viene trasmessa: Alla Regione Molise Dipartimento della Presidenza della Giunta Regionale - Servizio Politiche Culturali, di Promozione Turistica e Sportiva - Rapporti con i Molisani nel Mondo; All' Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso; Alla Questura di Campobasso - Ufficio diGabinetto; Alla Sezione della Polizia Stradale di Campobasso; All'Ufficio Segnaletica del Comune di Termoli, alle altre Forze di Polizia e pubblicata all'albo pretorio dell'ente.

N. 142 del 10-05-2021 OGGETTO: 104° GIRO D'ITALIA ·7" TAPPA NOTARESCO - TERMOLI DEL GIORNO 14/05/2021. IPROWEDIMENTI VIABILISTICI. IL DIRIGENTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE Premesso che l'Amministrazione Comunale ha inteso ospitare la 7" tappa del 104° Giro d'Italia, "Notaresco - Termoli'', manifestazione sportiva di grande prestigio nazionale ed internazionale, che per la giornata del 14 maggio p.v. prevede l'arrivo in ambito urbano, nella locale via Martiri della Resistenza; Vista la deliberazione della G.C. n. 62 del 01/04/2021 avente ad oggetto:" atti di indirizzo per l'organizzazione della 7" Tappa di arrivo del Giro d'Italia di ciclismo NOTARESCO - TERMOLI in programma il 14 maggio 2021"; Vista l'Ordinanza di servizio n. 131 del 30/04/2021 con la quale sono stati definiti iprovvedimenti viabilistici da adottare nelle giornate dedicate del 13 e 14 maggio 2021; Preso Atto che l'arrivo della 7" Tappa della manifestazione sportiva "104° GIRO D'ITALIA" interesserà strade ricadenti nel territorio del Comune di Termoli come di seguito indicate: Litoranea Nord (innesto tangenziale S.S. 709) - via Vespucci - via C. Colombo - via M.Milano - piazza Garibaldi - e/so Umberto 1° - e/so Nazionale - via Abruzzi - viale Trieste - via Molise - via M. della Resistenza arrivo; Visto il proprio provvedimento con il quale è stato concesso nullaosta allo svolgimento della 7" Tappa del "104° GIRO D'ITALIA" del 14 maggio 2021 con arrivo a Termoli; Visto l'art. 7 del nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.vo 30.04.1992, n° 285 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale i comuni possono adottare i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 4 lett. a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti.. per esigenze di carattere tecnico .. ecc; lett. b) stabilire obblighi divieti limitazioni temporanee; Ravvisata la necessità di provvedere in ordine alla regolamentazione temporanea della circolazione nelle vie del centro che saranno interessate a probabilieffetti dicongestionamento veicolare, al fine di tutelare la sicurezza della circolazione e di garantire ilcorretto svolgimento della manifestazione anzidetta; Considerato che la manifestazione in premessa, attirerà un considerevole indotto di appassionati e addetti ai lavori; Visti gli artt. 6 - 7 del D.L.vo 30.04.1992, n° 285; Visto il D.P.R 16.12.1992, n. 495; Visto l'art. 107, c. 3 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, T.U.EE.LL.; Visto lo Statuto Comunale; O R D INA Per il giorno di venerdi 14 maggio 2021dalle ore 5.00 alle ore 23.00 il divieto disosta con rimozione forzata ambo i lati di via Roma, tratto compreso tra via Oberdan e e/so F.lli Brigida; Dalle ore 22.00 del giorno .11alle ore 23.00 del giorno 14 maggio 2021, l a circolazione stradale sarà regolamentata prevedendo interdizionitemporanee come segue: rotatoria via Corsica/M. della Resistenza, chiusura via M.della Resistenza - via Abruzzi;

)> chiusura via A. De Gasperi intersezione via M. della Resistenza ambo i lati; )> chiusura via A. De Gasperi intersezione via Vanoni; )> chiusura via M. delle Grazie intersezione via Panama; Dalle ore 21.00 del giorno galle ore 1 9. 00 del giorno 14 maggio 2021,l a circolazione stradale sarà regolamentata prevedendo interdizioni temporanee come segue: )> chiusura via Montecarlo intersezione via Olanda direzione ambo i lati delle aree di parcheggio prospicienti l'esercizio commerciale "ACQUA E SAPONE"; )> chiusura via M. della Resistenza con via Olanda direzione ambo i lati delle aree di parcheggio prospicienti l'esercizio commerciale "ACQUA E SAPONE"; Per .!.! giorno di venerdi 14 maggio 2021 dalle ore 5.00 alle ore 23.00 la circolazione stradale sarà regolamentata prevedendo interdizioni temporanee come segue: ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei veicoli di emergenza e soccorso e dei veicoli specificatamente autorizzati dagli organi di polizia stradale preposti alla vigilanza, in ordine ad oggettive ed urgenti esigenze accertate al momento, )> il traffico veicolare percorrente via Corsica e proveniente dal lato sud verrà deviato in direzione viale Marinai D'Italia; )> chiusura via del Mare altezza rotatoria via Foce dell'Angelo; )> il traffico veicolare percorrente via del Mare in direzione via C. Colombo sarà deviato in via Foce dell'Angelo; )> chiusura via Magellano altezza rotatoria "Hotel Mistral" e altezza via N. Mascilongo; )> il traffico veicolare percorrente via N. Mascilongo in direzione via Magellano sarà deviato in via Maratona; )> chiusura via C. Colombo altezza via Oliviero e altezza via M. Milano; )> il traffico veicolare percorrente via C. del Croix sarà deviato in direzione Porto - Marinai d'Italia; )> il traffico veicolare percorrente via C. Battisti verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via Rio Vivo - e/so F.lli Brigida - via N. Sauro; )> il traffico veicolare percorrente corso F.lli Brigida in direzione via Roma, sarà deviato all'altezza di via Aubry; )> il traffico veicolare percorrente corso Vitt. Emanuele 111°, sarà deviato in direzione e/so Umberto 1° - via C. del Croix; )> iltraffico veicolare percorrente via Federico Il° di Svevia, sarà deviato per via Roma direzione via Aubry; )> il traffico veicolare percorrente via IV Novembre, verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione piazza Garibaldi; )> il traffico veicolare percorrente via Da Capua e via Oliviero, sarà deviato, dall'intersezione con via Sannitica per via Oliviero direzione via C. Colombo/via Roma. Il suddetto tratto di via Oliviero interessato verrà regolamentato temporaneamente a senso unico in direzione via C. Colombo per via Roma; )> chiusura e/so F.lli Brigida altezza di corso Umberto 1°; )> chiusura viale Trieste altezza viale D'Italia; )> chiusura via N. Mascilongo altezza viale D'Italia deviazione per viale Trieste - via Inghilterra; )> chiusura viale D'Italia altezza via Montecarlo; )> chiusura via Germania altezza via Montecarlo; )> chiusura via Montecarlo altezza via Maratona; )> chiusura via G.Pepe altezza e/so Nazionale; )> chiusura via M. Pagano e tratto via Dante in direzione e/so Nazionale; )> il traffico veicolare locale, sarà deviato in direzione piazza Garibaldi x Duca degliAbruzzi; )> chiusura via Duca.degli Abruzzi altezza via M. Milano; )> chiusura via XX Settembre altezza via M. Milano ambo i lati; )> chiusura via Adriatica altezza via M. Milano ambo i lati; )> chiusura via Sannitica altezza via M. Milano ambo i lati; )> chiusura via America altezza via Argentina ad entrambe le intersezioni; )> chiusura via America altezza via Stati Uniti; )> chiusura via Brasile altezza via Stati Uniti; )> chiusura via Cile altezza via Messico; )> chiusura via Messico altezza via M. della Resistenza; )> chiusura Aree di parcheggio Lungomare C. Colombo e via Vespucci dalle ore 14.00 alle ore 18.00; )> eventuali ulteriori provvedimenti verranno assunti in relazione alle esigenze viabilistiche dagli organi di Polizia Stradale a tutela della sicurezza dell'utenza della strada; )> la collocazione, in prossimità delle intersezioni ricadenti lungo il perimetro delle zone interessate dai provvedimenti viabilistici suindicati della segnaletica riportante la presegnalazione delle