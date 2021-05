TERMOLI. A seguito dell’articolo pubblicato su Termolionline nella giornata di ieri lunedì 10 maggio, la Rieco Sud comunica che nella notte scorsa, oltre all’ordinario intervento di disinfestazione antilarvale e adulticida, è stato effettuato un intervento straordinario di derattizzazione nel centro storico e in particolare nei punti dove sono stati avvistati i ratti nei giorni scorsi.

Gli operatori hanno aggiunto nuovi erogatori sia in piazza sia all’esterno del Palazzo D’Andrea, attualmente in fase di ristrutturazione, dove l’accesso non è consentito. Sono state inoltre sostituite le esche nelle postazioni presenti in tutta l’area.

Il Direttore della Rieco Sud Angelo Di Campli dichiara: “Al fine di arginare il problema, l’Azienda chiede la collaborazione dei cittadini e dei ristoratori per una gestione dei rifiuti attenta e puntuale poiché i sacchetti lasciati all’esterno dei contenitori attirano inevitabilmente ratti e blatte”.

Si ricorda inoltre che il prossimo intervento previsto in calendario è fissato per martedì 25 maggio.