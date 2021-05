TERMOLI. Nel terzo millennio l’immagine fa molto e allora anche le scuole del territorio cercano di stare al passo coi tempi, come l’istituto comprensivo Difesa Grande.

Ieri pomeriggio, alle ore 15, si è riunita una Commissione esaminatrice per la scelta del Logo ufficiale della Scuola. Il Logo è stato studiato, interamente, da tutti gli alunni delle Classi Seconde e Terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, diretti dalla docente di Arte e Immagine Carla Di Pardo.

I bozzetti presentati sono circa 80 e prevedono un’immagine con dicitura oppure dei caratteri identificativi o entrambi, inoltre, le idee progettuali saranno accompagnate da una breve relazione descrittiva che motiverà le loro decisioni in merito allo studio del Logo.

La Commissione è stata composta dall’assessore comunale all’Istruzione, Silvana Ciciola, dalla dirigente scolastica Luana Occhionero, dal Grafico Pubblicitario Giuseppe D’Ambra, e dall’Artista Michele Carafa, docente di Discipline Plastiche al Liceo Artistico Jacovitti di Termoli, nonché dall’illustratore digitale e disegnatore, l’Artista Michele D’Aloisio Docente dei corsi di disegno presso Molise Group, e dal Giovane Artista muralista della Street Art Marco Di Prisco.

Il Comprensivo Difesa Grande, cambierà Look, rinnoverà la sua immagine, acquisirà una sua nuova identità, che lo identificherà ovunque attraverso il nuovo Logo

La Commissione, formata da esperti e dalle Autorità in rappresentanza delle Istituzioni, si è riunita alle ore 15 fino alle ore 18,decretando il vincitore per la scelta del Logo, due ex aequo per il secondo posto e un terzo posto, agli alunni selezionato per le loro idee creative e originali, andranno degli abbonamenti a Infinity 12 mesi per il vincitore, 6 mesi per il secondo posto E 3 mesi per il terzo posto. Gli elaborati selezionati sono di in alunna della classe 3 D di una ragazza della 3D di un’alunna di 3E e di un’alunna di 2B, domani saranno formalmente comunicati i vincitori direttamente agli alunni selezionati

I nomi del vincitore è dei classificati:

Lorenzo Rostellato

Sara Santopolo

Gaia Desiderio

Noemi Mancini.