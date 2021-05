Le nuove crociate partono dalle realtà locali: lettera aperta alla commissaria Degrassi

PETACCIATO. Nella "terra di mezzo", come qualcuno la definisce, sta per consumarsi uno dei drammi sociali più pericolosi: la legge 194/78 in Molise rischia di sparire completamente. Sono mesi, anzi anni, che facendomi portavoce di tante battaglie sociali, ho cercato di denunciare questa "mancanza" nella sanità pubblica nel Molise. In sintesi: negli ospedali pubblici mancano medici obiettori. E in Molise solo un medico attua la legge 194. La gravità sociale è nelle stesse motivazioni che ha spinto movimenti negli anni '70 a esigere la regolamentazione di quello che è un diritto civile: abbattere la clandestinità per tutte quelle donne che non potevano permettersi la clinica privata. E pare surreale che oggi vi sia un progressivo ritorno al passato, negli ultimi anni vi è un aumento dell'aborto clandestino. Ma andiamo avanti. L’Asrem, con un bando pubblicato lo scorso 9 aprile, cerca un ginecologo “non obiettore”, ma il problema non è risolto: l’obiezione è sollevabile anche dopo l’assunzione stessa ( l’art. 9 della legge n. 194 non pone difatti alcun limite temporale al diritto all’obiezione o, viceversa, alla non obiezione).

Il ginecologo assunto per un posto da medico “non obiettore” può, legittimamente, mutare il suo orientamento della propria coscienza. L’unico vincolo temporale previsto è quello per il quale la clausola di coscienza inizia a produrre effetto dopo un mese dalla sua presentazione. E così, tra i pensieri di una vita, la stampa, e la ferma volontà di capire e trovare soluzioni, ho trasmesso al ministro della Salute una nota in cui significavo le situazioni in cui versa il Molise su questo tema e, con una ulteriore nota, ho chiesto alla neo commissaria alla salute del Molise, dott.ssa Degrassi un appuntamento. Ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta dalla struttura commissariale. Ecco cosa vorrei dirle, qui pubblicamente. "Dottoressa, è a conoscenza che il nostro Molise è l’ultima regione d’Italia per quanto riguarda il rispetto di questa norma a causa dell’alta percentuale dei medici obiettori (in Molise 93%)? Come cittadino, vorrei proporle un contributo di riflessione circa il contrasto tra libertà di coscienza personale e il diritto di accedere a un servizio. È chiaro che la riflessione parte da dilemmi che attengono all’organizzazione sanitaria e alle modalità per garantire una prestazione la cui accessibilità non può subire limitazioni arbitrarie. Assistiamo senza dubbio a una compressione di un diritto, anzi alla violazione di un diritto garantito ed è compito della Regione (art. 9, co. 4, l. n. 194/78) a controllare e garantire l’attuazione anche attraverso la mobilità del personale. La regolamentazione organizzativa sanitaria, non è una libera facoltà dell’azienda sanitaria, ma è un obbligo imposto a tutela della persona e dei principi di imparzialità e che può assumere anche rilievi di carattere penale qualora si risolva nell’interruzione di un pubblico servizio. Certo bisogna trovare una soluzione a questa che appare una "obiezione di coscienza di massa" che si traduce, ho coraggio di definirla, una forma di “sabotaggio della legge”.

Bisogna che la sanità regionale ponga urgentemente rimedio, prevedendo idonee misure organizzative per garantire l’effettività di un diritto delle donne ad accedere all’IVG, anche mediante la creazione di un Centro Regionale di Informazione e Coordinamento che monitori l’effettiva applicazione della legge. Questo in Molise non è previsto. Sono cosciente che se un ginecologo, dopo il perfezionamento del rapporto di lavoro, presenti obiezione, la Pubblica Amministrazione non è legittimata ad interrompere il contratto di lavoro perché, giustamente, la posizione contrattuale del medico è maggiormente tutelata. Una ipotesi sarebbe che il medico divenuto obiettore presenta le dimissioni volontarie in ragione di incompatibilità tra la propria coscienza e le mansioni per le quali è stato assunto. Insomma, il problema resta e bisogna trovare soluzioni, anche coraggiose, di certo laiche come vuole la nostra Costituzione. L’azienda sanitaria potrebbe prevedere il riconoscimento del diritto all’azienda ospedaliera a trattenere parte della retribuzione o bloccare scatti di carriera del personale che ha partecipato alle procedure selettive per la quota riservata ai non obiettori, ove decida di esercitare la facoltà di obiezione. Credo che la decurtazione economica costituirebbe un deterrente abbastanza persuasivo.

È chiaro che se un medico assunto come non obiettore poi si dichiari obiettore, l’amministrazione dovrebbe di nuovo riaprire un nuovo bando. Ma ciò non è possibile. Allora si potrebbe prevedere di sanzionare la “mendacità della dichiarazione” per il ginecologo assunto da non obiettore e poi, una volta contrattualizzato, si dichiari obiettore. In questo modo si può prevedere una fattispecie incriminatrice (falsa dichiarazione) qualora lo stesso medico obiettore partecipi, poi, a procedure abortive nell’esercizio dell’attività intramuraria. In questo caso si potrebbe prevedere, al contempo, una pena accessoria di interdizione dall’esercizio della professione medica. Si potrebbero creare liste verificate di "medici non obiettori" e stabilirne una presenza certa in ogni ospedale pubblico e nel contempo implementare i consultori familiari, sottofinanziati e definanziati, i quali devono essere messi in grado di prescrivere i farmaci per l’interruzione farmacologica e che gli ospedali facessero opera di prevenzione offrendo farmaci e dispositivi contraccettivi. Credo fermamente che il diritto delle donne non possa essere subordinato a quello di obiettare secondo "incoscienza". Non aspetto una risposta, Dottoressa, ma una soluzione vera.

#nontorniamoalbuio

Matteo Fallica