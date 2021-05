Vegetazione selvaggia in via Fortore Copyright: TermoliOnLine

TERMOLI. La città si prepara ad accogliere la tappa del Giro d’Italia che venerdì 14 maggio giungerà a Termoli: una lunga carovana anticipata da lavori in pompa magna che l’Amministrazione Comunale sta portando avanti nelle principali vie toccate dal giro. Strade che, come ben noto, sono centrali: asfalto nuovo, taglio dell’erba, pulizia, sistemazione dei cartelli. Tutto perfetto e pronto ad accogliere i campioni.

Peccato, però, che la gara di ciclismo più attesa non tocchi le periferie termolesi che, di contro, sono nel caos più totale: laddove c’erano marciapiedi ora ci sono erbacce, le panchine vengono quasi inghiottite dal verde e i bambini non sono più liberi di giocare. È il caso, ma è solo uno, di via Fortore: via secondaria nel grande quartiere di San Pietro, dove sembra di essere in un territorio inesplorato.

Una situazione di degrado che i residenti non tollerano più: «Non è concepibile che a causa dell'arrivo della tappa del giro d'Italia in programma per venerdì 14/05 il Comune abbia completamente abbandonato la manutenzione della periferia, per occuparsi esclusivamente del lungomare Nord e del centro cittadino», racconta uno di loro a TermoliOnLine.

Ad incentivare i disagi si aggiunge il clima caldo: «Con la stagione primaverile le aiuole sono ormai una boscaglia, la flora è divenuta fitta raggiungendo quasi il mezzo metro di altezza, le panchine sono quasi del tutto ricoperte di erba».

Si tratta di un quartiere periferico, è vero, ma vi abitano numerosissime famiglie con bambini: «Voglio sottolineare che il quartiere è popolato da bambini, che dopo la scuola e con le belle giornate si riversano in strada a giocare. Il pericolo principale è che giocando possano essere punti e/o morsi da insetti di qualunque natura. Termoli non è solo il centro - il borgo antico - il lungomare, ma è una città intera».