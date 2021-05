L'opera prende vita: terminato il murales dedicato a San Basso e alla gente di mare

TERMOLI. San Basso che benedice la sua città, lo sguardo fiero rivolto al centro di Termoli: attorno a lui un cielo blu e l’omaggio alla ‘Gente di mare’ che, da sempre, si rivolge al suo Patrono per chiedere protezione. È la descrizione del murales, creato dai due street artist Alessandro Cristina e Andrea Ranieri (in arte rispettivamente North e Emeid) che campeggia sul mercato ittico al Porto di Termoli.

Molto più di un disegno o di un omaggio al Santo tridimensionale: in quei tratti precisi, in cui perfino le ombre sembrano muoversi, c’è la vita di un’intera comunità legata indissolubilmente a colui che, di generazione in generazione, protegge i pescatori e le sue famiglie. La gente di mare, appunto.

Quella che, fino a ieri sera, era un’opera incompiuta, oggi svetta fiera e rende vivo il cuore pulsante della città: dopo aver disegnato il logo della città di Termoli, che assieme a quelli dell’Associazione Armatori Pesca del Molise, l’associazione San Basso 7.0, Il Mosaico, la bandiera con i colori della città e Asd Circolo Canottieri sovrastano l’omaggio, i due ragazzi ideatori dell’opera hanno messo la loro firma nell’angolo alla destra del Santo (per chi lo guarda) prima di ultimare e consegnare l’opera.

«Finito» avranno esclamato i due artisti mentre osservavano il loro lavoro, durato diversi giorni sotto un sole molto caldo, che magicamente prendeva vita. Laddove c’era solo una timida traccia a fare da guida per le vesti ed il volto di San Basso, ora c’è il disegno della statua, in tutta la sua raffinata eleganza e curata nei minimi dettagli.

«Meraviglioso», «Molto bello», «Dal vivo è ancora più straordinario», «Un capolavoro» sono, invece, alcuni dei commenti che i lettori di TermoliOnLine hanno lasciato sotto le foto del murales ancora incompiuto. Oltre all’entusiasmo per la straordinaria opera, c’è anche qualche critica alla scritta ‘Mercato ittico’ che, secondo alcuni, «rovinerebbe il murales e andrebbe sostituita con lo stesso font utilizzato per la scritta Gente di mare».

Il San Basso raffigurato nel murales è tratto dalla celebre foto scattata da Stefano Leone.