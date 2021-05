Cup e ingressi San Timoteo, ancora file lunghissime per accedere ai servizi: «Mettete termoscanner»

TERMOLI. «Anche oggi file lunghissime per accedere in ospedale. Per favore qualcuno si decida a mettere il termoscanner anche al San Timoteo come a Campobasso dove non si fa alcuna fila per entrare in ospedale». È la denuncia-richiesta del patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Termoli discriminato anche in questo. Per accedere all'ospedale di Termoli attualmente i cittadini devono fare una pesantissima fila a causa del pre-triage eseguito in una tenda posta in prossimità dell'ingresso principale.

Con l'avvicinarsi della calura del clima estivo diventa ancor più necessario abolire le file di ingresso all'ospedale San Timoteo con l'installazione di un termoscanner, come quello in uso al Cardarelli di Campobasso, che permetterebbe di togliere il passaggio per la tenda di pre-triage e con esso le relative file per accedere al nosocomio.

Quindi si sollecita gli organi decisionali della sanità regionale ad intervenire per l'installazione anche a Termoli di questa apparecchiatura che rileva automaticamente la temperatura corporea al momento dell'accesso perché eviterebbe le gravose file le quali in estate diventano ancor più dolorose in particolare per le persone anziane e soggetti fragili.

Una perequazione con il servizio reso all'ospedale Campobasso anche facile, veloce ed economico da installare.

Con il termoscanner le file per entrare in ospedale a Termoli diventerebbero solo un ricordo.

Il termoscanner: una piccola e facile soluzione che risolve in attimo l'enorme problema delle file e dei collegati assembramenti».