TERMOLI. Il Giro d’Italia farà il suo ingresso a Termoli venerdì 14 maggio dal Lungomare Nord dove le biciclette saranno impegnate in una corsa di cinque chilometri prima di affrontare la salita del Panfilo che le porterà su Corso Mario Milano. Di qui procederanno lungo Corso Umberto I e Corso Nazionale (direzione Madonnina) fino a via Martiri della Resistenza, luogo di arrivo e fine corsa.

Gli atleti impegnati nella corsa saranno accompagnati da un convoglio composto da 100 auto, 50 moto e 5 ambulanze, cui si aggiungeranno le pattuglie della polizia locale, delle forze armate termolesi e i soccorsi locali impegnati dalle 6 alle 22 del 14 maggio.

Sono due i maxi archi che saranno posizionati lungo la cittadina: il primo lungo Corso Nazionale che indicherà agli atleti di essere giunti all’ultimo chilometro, l’altro sarà montato in via Martiri della Resistenza, nei pressi del terminal bus dove ci sarà l’arrivo. Chiuse le strade interessate dal percorso, oltre ai tre ingressi del centro commerciale ‘Lo Scrigno’ che insistono su via Martiri della Resistenza.

Per far conoscere il percorso che verrà compiuto nella nostra città dalla carovana rosa Michele Trombetta propone questa cameracar commentata.