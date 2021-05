LARINO. Delitti d’altri tempi a Larino: il rinvio a giudizio di Aulo Cluenzio che ha dato il nome alla ‘main street’.

La ’historia’ di cui si scrive si svolse, in altri tempi, dinanzi al Tribunale penale competente per i crimini di veneficio, concludendo una vicenda che aveva avuto al suo centro una donna di facili costumi, desiderosa di impossessarsi della ricca eredità di un figlio, avuto dal primo marito. Costei, allo scopo di acquisire il bottino, propose ad un suo complice di avvelenarlo. Ne scoppiò uno scandalo, pure perché l’ ‘ereditiera per forza’ sparse la voce che l'accusatore aveva corrotto i Magistrati. Ebbene, la statistica criminale di tutti i tempi e di tutti i paesi non potrà mai offrire il riscontro ad un quadro così terribili di delitti snaturati, come ci svela il resoconto del processo ad Aulo Cluenzio, discusso oltre duemila anni fa, dipinto in un’arringa di Cicerone che descrive - sin nelle minuzie - l'atmosfera corrotta delle classi ricche di Larino, al tempo della dominazione di Silla.

Il processo narra della ‘civitas’ che, dopo la guerra sociale, era diventata ‘municipium’, si era schierata dalla parte di Mario, subendo - per questo motivo - la repressione di Silla. I Cluenzio erano una delle famiglie più facoltose del territorio frentano. Aulo era il padre del cliente di Cicerone, che aveva sposato Sassia in prime nozze; questa, poi, si era risposata col genero Aulo Melino ed in terzi sponsali con Oppianico. Quest’ultimo fu autore di omicidi, di avvelenamenti, di aborti procurati e di falsificazioni di testamenti, sempre al fine di acquisire eredità. Nel 66 a.C., Aulo Cluenzio fu accusato di avere fatto avvelenare il patrigno; e fu difeso da Cicerone che ne ottenne l'assoluzione, dimostrando ch’egli era solo vittima di una persecuzione e di una serie di manovre, ordite al solo fine di accelerare la sua rovina. Fondamentale è la tematica della corruzione giudiziaria, che a quel tempo aveva ormai assunto “l'aspetto di una piaga endemica”. Eppure, della comunità larinese si diceva un gran bene.

La si descriveva come sana, fatta di gente tranquilla che custodiva i valori del passato. Ma le cose non andavano esattamente in questo senso. Oppianico, secondo Cicerone aveva falsificato, di sua mano, i pubblici registri del Municipio; alterato un testamento; ne aveva fatto sigillare un altro (falso), mediante una sostituzione di persona; aveva fatto uccidere colui al cui nome il testamento era stato sigillato originariamente; aveva brigato per fare uccidere lo zio materno di suo figlio, che, a sua volta, era ridotto in schiavitù; aveva fatto proscrivere ed assassinare diversi suoi concittadini, sposato la moglie di una delle sue vittime (nel complesso si sposò sei volte), fatta eliminare anche una delle suocere ed una delle sue sei mogli; aveva ordinato l’esecuzione della consorte del fratello, quella di un altro consanguineo e del di lui figlio, ancora nel grembo materno; e fatto uccidere anche alcuni dei suoi stessi congiunti. I fatti si inquadrano nel clima di disordine e di precarietà che caratterizza l’inarrestabile crisi del regime repubblicano e la perorazione di Cicerone illustra i mutamenti del tempo, il conseguente tracollo sociale, la corruzione, la violenza e l'illegalità praticata per conquistare il potere. Nel 66 a.C. Cicerone era pretore e cercava appoggi per il consolato. Nello stesso anno sostiene Pompeo, collegandosi agli ambienti politici e finanziari.

Accetta di appoggiare Cluenzio per garantirsi l'appoggio dei frentani che avrebbero giovato la sua carriera politica, spianandogli la strada verso il consolato. Nel contempo, difendendo quest’ultima, difendeva gli ‘equites’ a cui apparteneva; e, trattando questioni concernenti quegli interessi, rafforzava la sua posizione politica. Nella sostanza riteneva giovevole entrare nelle grazie di una società clientelare quale quella romana, procurandosi appoggi essenziale per chi aspirava a conseguire successo nella vita politica. I Cluenzio, originari di Larino, erano per l’appunto esponenti della classe equestre; cosicché, assumendone la difesa, Cicerone si ergeva a protezione dell'intera classe sociale e nel frattempo si ingraziava potenziali elettori, fondamentali per la futura corsa al consolato.

Claudio de Luca