La storia di Anna: 15 anni di sofferenza con la fibromialgia

TERMOLI. Mercoledì 12 maggio, si celebra la giornata mondiale della Fibromialgia, ma che cosa è la sindrome fibromialgica? La sindrome fibromialgica è una forma comune di dolore muscolo scheletrico diffuso e di affaticamento (astenia) che colpisce approssimativamente 1.5 – 2 milioni di Italiani.

ll termine fibromialgia significa dolore nei muscoli e nelle strutture connettivali fibrose (i legamenti e i tendini). Questa condizione viene definita “sindrome” poiché esistono segni e sintomi clinici che sono contemporaneamente presenti (un segno è ciò che il medico trova nella visita, un sintomo è ciò che il malato riferisce al dottore). La fibromialgia spesso confonde poiché alcuni dei suoi sintomi possono essere riscontrati in altre condizioni cliniche. Il termine fibrosite era una volta utilizzato per descrivere questa condizione.

Il suffisso-ite significa infiammazione, un processo che può determinare dolore, calore, tumefazione e rigidità. I ricercatori hanno evidenziato che l’infiammazione non è una parte significativa di questa sindrome. Il termine fibromialgia è pertanto più accurato, ed ha ampiamente rimpiazzato i vecchi termini utilizzati.

La fibromialgia interessa principalmente i muscoli e le loro inserzioni sulle ossa. Sebbene possa assomigliare ad una patologia articolare, non si tratta di artrite e non causa deformità delle strutture articolari. La fibromialgia è in effetti una forma di reumatismo extra-articolare o dei tessuti molli.

La sindrome fibromialgica manca di alterazioni di laboratorio. Infatti, la diagnosi dipende principalmente dai sintomi che il paziente riferisce. Alcune persone possono considerare questi sintomi come immaginari o non importanti. Negli ultimi 10 anni, tuttavia, la fibromialgia è stata meglio definita attraverso studi che hanno stabilito le linee guida per la diagnosi. Questi studi hanno dimostrato che certi sintomi, come il dolore muscolo scheletrico diffuso, e la presenza di specifiche aree algogene alla digitopressione (tender points) sono presenti nei pazienti affetti da sindrome fibromialgica e non comunemente nelle persone sane o in pazienti affetti da altre patologie reumatiche dolorose.

A tal proposito, una nostra amica termolese che per ragioni di lavoro si è trasferita da un po' di tempo da Termoli a Berlino Maria Pagliaccio, che molto probabilmente presto collaborerà con noi da Berlino per una rubrica in embrione, a proposito questa sindrome , ci ha raccontato la storia di una ragazza di Termoli che noi abbiamo chiamato per riservatezza con un nome di fantasia, Anna, che purtroppo soffre di Fibromialgia, e che ci porta a conoscenza della sua sofferenza: non dovrebbe riguardare una data convenzionale ovvia e scontata quella del 12 maggio, bensì una vera e propria presenza costante, invalidante e condizionante che ci accompagna per ben 29 anni, nascosta, come una vergogna dietro il silenzio del disinteresse.

«Mi chiamo Anna, ho 32 anni e sono affetta dalla Fibromialgia da quasi 15. Non avrei mai immaginato che questa strana compagna di viaggio avrebbe percorso, fianco a fianco, la mia vita e che, malgrado fossi una ragazza forte, lei potesse fortemente condizionarla. Mi alzavo ogni mattina per andare a scuola, solita ora e soliti movimenti di chi era sempre in ritardo. Mancava un anno alla fine del liceo linguistico e finalmente iniziare la tanto attesa università, amavo studiare ed ero sempre con la testa sui libri. Erano settimane che avvertivo dei forti e lancinanti dolori alla zona del collo e delle spalle, accompagnati da una strana e pesante stanchezza, nonostante la mia semplice vita da studentessa. Non feci caso inizialmente a questi strani ed improvvisi sintomi e pensai: "Ma si Anna sei soltanto stanca, forse devi correggere la postura, sei sempre seduta". Ma più passavano le settimane più si aggiungevano altri, fino a quando un giorno, improvvisamente caddi a terra davanti la mia professoressa di spagnolo. Nonostante il mio cercare di ignorare la gravità di quello che stava accadendo, mi resi conto che quei pochi attimi di intenso dolore, sono stati i più lunghi della mia vita. Venni portata al pronto soccorso, mia madre in preda al panico mi fece fare tutti i controlli appropriati, ma non risultava nulla. L’unica cosa che furono capaci di dire i medici era che avrei dovuto fare un consulto psicologico e che secondo il loro parere, soffrivo di una grave mancanza di attenzioni che manifestavo con l esagerazione di questi comuni dolori. Sì comuni, perché si presenta così la Fibromialgia, come una persona semplice, che non dà nell’occhio, passa inosservata, ma che a poco a poco si impossessa della tua vita e del tuo essere. Questa condizione mi portò a perdere l’entusiasmo nel fare tutto e questi dolori erano sempre presenti da farmi sentire in ogni cosa inadeguata pagando un prezzo emotivo molto alto, non solo per l’insofferenza altrui, ma anche di un disagio che mi impediva di essere libera dalla paura da quel dolore che poteva comparire da un momento all’altro, senza preavviso.

Avevo appena 17 anni e dovetti accettare che io, da allora, non sarei stata più la stessa».

"La testimonianza di Anna ha voluto evidenziare la superficialità con cui ci si avvicina a questa Sindrome, lasciando le persone affette, abbandonate a loro stesse e in molti casi non comprese non solo dal punto di vista clinico ma anche psicologico. Chi è affetto dalla Libellula Viola sa che, non solo deve resistere al dolore fisico ma anche gridare per farsi ascoltare".

A dare una mano e consigli utili su questa patologia c'è un'associazione, l'Associazione Fibromialgici "Libellula Libera", Libellulalibera.it.