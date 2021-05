TERMOLI. Oggi, 12 maggio 2021, l’amministrazione comunale in occasione della “Giornata Internazionale dell’Infermiere” ha voluto ringraziare il personale infermieristico dell’Asrem per il lavoro svolto in questi mesi di pandemia con il conferimento di una targa.

Il sindaco Francesco Roberti ha espresso gratitudine agli infermieri e alle infermiere che hanno combattuto, per quasi due anni, questa battaglia con costanza e passione. Ha dichiarato di conoscere da vicino questa professione essendo figlio di un’infermiera. A tal proposito ha espresso un ringraziamento particolare alle infermiere donne che svolgono un duplice ruolo quello di madri e quello di professioniste che le porta spesso a trascorrere le feste lontane dai propri figli perché sono di turno in ospedale. Inoltre, ha aggiunto che questo “premio” vuole essere solo un segno di stima perché è consapevole che il premio più grande e importante gli infermieri lo ricevono ogni giorno nei loro reparti quando incrociano lo sguardo dei pazienti che si affidano alle loro cure. Ai ringraziamenti del sindaco si aggiungono quelli dell’assessore Michele Barile che ha sottolineato la dedizione e lo spirito di sacrificio di questi professionisti in questi mesi e del vice sindaco Vincenzo Ferrazzano che ha definito gli infermieri come il trait d’union tra il medico, il malato e la famiglia di quest’ultimo sottolineando quanto sia importante per un malato sentirsi supportato e accudito dall’infermiere.

In rappresentanza della categoria, per il ritiro della targa, era presente la dottoressa Mariacristina Magnacavallo, Presidente dell’Ordine degli Infermieri di Campobasso e Isernia. All’evento hanno partecipato anche la squadra degli infermieri che si sono occupati dei primi tamponi, il personale del pronto soccorso, la presidente della Cives, il personale del Gemelli che è intervenuto sia nella prima che nella seconda fase dell’emergenza e l’infermiera che ha preso in cura il primo caso covid che è stato successivamente trasferito all’Hub di Campobasso. Quest’ultima ha dichiarato che in un primo momento c’è stata tanta paura, perché non si avevano conoscenze precise del virus ma subito tutto il personale infermieristico si è mobilitato mettendo a disposizione le sue professionalità per far fronte all’emergenza nel migliore dei modi. Inoltre, ha aggiunto che l’emergenza ha lasciato sia segni fisici, per la stanchezza accumulata, che segni psicologici perché sarà difficile cancellare dalla mente gli occhi timorosi e spaventati dei pazienti positivi trasferiti in ospedale.

Infine, la Magnacavallo ha concluso con un appello ai giovani molisani, per farli avvicinare a questa importante professione e lo ha voluto fare prendendo in prestito le parole di Florence Nightingale: “L’assistenza infermieristica è un’arte; e per essere realizzata come un’arte richiede una dedizione totale e una dura preparazione come per qualunque opera di pittore o scultore, con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo ma con il corpo umano, il tempio delle Spirito di Dio. È una delle belle Arti, anzi la più bella delle Arti belle”