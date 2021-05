Ora le campane suonano a distesa per il Biferno: subito 128 milioni

LARINO. I lavori saranno disposti dalla Provincia grazie ai fondi elargiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno (legge n. 160/2019). Lo stanziamento ammonta, per il 2021, a 128 milioni di euro.

La Regione (deliberazione giuntale del 14 gennaio scorso) ne ha approvato la spesa in accordo con l’ente di via Roma e con i Comuni di Larino, Palata, Guglionesi, San Martino in P., Portocannone, Termoli e Campomarino, individuando nella Provincia il soggetto attuatore per gli interventi di sistemazione idraulica. In altri tempi, soprattutto tra il 1840 ed il 1880, il fiume Biferno si faceva rabbioso soprattutto in inverno. Traversarlo a guado costituiva di sovente un’impresa difficile da affrontare.

Sovviene, in proposito, un articolo di Francesco Iovine che lo descriveva come “un liquido invalicabile ostacolo tra le due parti del Molise. Paesi distanti tra loro pochi chilometri rimanevano anche sei mesi senza comunicazioni. Le notizie delle nascite, delle morti venivano gridate da corrieri che raggiungevano la sponda e che, a gran voce, per superare il fragore delle acque, comunicavano a qualcuno accorso sulla sponda opposta la notizia. Per guadare in alcuni punti, dove il fiume si allargava e la corrente era meno pericolosa, c’erano i passatori. Richiamati dai vari viaggiatori, con colpi di fucile o di pistola sparati in aria, appoggiandosi a larghe aste per tentare il fondo, se li caricavano sulle spalle, raggiungendo, non senza rischi, qualche volta mortali, l’altra riva“. Quel fiume riusciva a dividere un’intera regione per buona parte dell’anno. E così i Molisani vivevano nell’ignoranza di avvenimenti, anche importanti, quali notizie di guerre e crolli di dinastie. Tanti i fatti venivano percepiti dopo mesi, quando avevano perduto ogni carattere emotivo. “Il Biferno – scriveva Iovine - aveva il potere di sconvolgere le leggi del tempo: il lungo inverno, con la neve che seppelliva le case ed i campi, diveniva una sola interminabile giornata “. Un quadro, così realistico, viene traslato anche in “Signora Ava”, dove si racconta che - a causa dei capricci del fiume - lotte importanti per il destino di ognuno (quali quelle combattute per l’annessione del Regno di Napoli al Piemonte) correvano confusamente (e con ritardo) sulla bocca del popolo; e si apprendeva qualcosa solo quando la gente fosse uscita dal Molise per il rituale pellegrinaggio nel Foggiano:”Il Re era morto, e adesso ce n’erano tre che si facevano guerra tra loro: uno era in Sicilia, l’altro a Napoli, un terzo negli Abruzzi. San Michele arcangelo era a combattere con quello di Napoli, Lucifero con quello degli Abruzzi; in Sicilia era arrivato Malco, quello che aveva schiaffeggiato Gesù Cristo“.

Tanto poteva il dio Biferno, e Jovine ne trae quel gustoso ritratto, di cui è protagonista don Carlo de Risio che – a dorso di cavallo – se ne ritorna da Napoli alla volta di Guardialfiera. Giunto sulla sponda del fiume, deve sfidarne le correnti per transitare nell’altra parte. Per aiutarlo, arrivano i “passatori”. Anche in altri racconti è possibile raccoglierne l’invadenza:”Salvatore di Popoli diceva che il nonno poteva tornare, che la piena del fiume – verso sera - era diminuita, e che forse, a quell’ora, le acque erano tornate limpide “; “il mulo scendeva cautamente verso il fiume; entrò nell’acqua con la sicurezza fatale che hanno le bestie. Diguazzò per qualche metro: arrivato al centro del fiume inciampò e cadde”.

Questo fiume, prima di morire, poteva fare danno com’è capitato allo Stabilimento Fiat nei primi anni del 2.000. Oggi il rilascio d’acqua dalle sorgenti si riduce pure a ben poca cosa ed il risultato rimane periodicamente sotto gli occhi di tutti. L’invaso di Guardialfiera si è ridotto ad una fogna a cielo aperto, con le condizioni, i disagi e le maleolenze che si registrano d’abitudine mentre l’Arpam ammette che l’inquinamento è preoccupante ed i suoi tecnici ritengono necessario depurare i reflui fognari di tutti i Comuni gravitanti lungo le rive del Biferno. Quindi, benvenuti ai fondi statali elargiti che serviranno all’irreggimentazione delle acque, al risarcimento degli argini, al rafforzamento delle sponde laterali.

Claudio de Luca