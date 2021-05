Pollace: «L'incarico su cui polemizza il Movimento 5 Stelle è iniziato nel 1992»

CAMPOMARINO. Replica immediata dell'assessore ai Lavori pubblici Anna Pollace agli addebiti "etici e morali" promosso dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle al suo indirizzo.

«Prendo atto delle affermazioni del gruppo consiliare del Movimento 5 stelle che quale gruppo di opposizione ha insita in sé un’indole polemica. Non é mia intenzione reagire alla provocazione ma è mio dovere e diritto raccontare la versione reale dei fatti e per questo preciso quanto segue. Nel 1992 veniva regolarmente incaricato il parente in questione, il quale, ci tengo a precisarlo, è sempre stato un professionista diligente e serio ma che, mio malgrado, è divenuto oggetto di questa provocazione.

L’incarico svolto negli anni con professionalità è terminato nell’ottobre del 2020, quando il parente ha inviato apposita comunicazione al comune di Campomarino circa l’impossibilità di proseguire l’incarico professionale per cause strettamente personali.

Al termine dell’attività lavorativa ha, ovviamente, formulato idonee fatture a saldo dell’onorario spettante per le prestazioni tecniche per le quali era stato incaricato.

Per il principio della trasparenza, che i Signori dell’opposizione paventano, faccio presente che quanto sto esponendo è dagli stessi facilmente accertabile.

Ad ogni modo vorrei ricordare che a nulla servono le polemiche sterili e pretestuose soprattutto se non comprovate dai fatti e dai documenti».