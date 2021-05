…a proposito del porto che non” batte ciglio”

TERMOLI. L’articolo pubblicato su questo giornale sulle capacità di un porto nel favorire lo sviluppo di un intero territorio, a cura dell’Agente Marittimo, Tonino Fusco, sempre preciso e puntuale, supportato dalla conoscenza della materia, mi ha stimolato per alcune riflessioni.

Tutto quanto condiviso sui 5 principi fondanti per creare, come dice Fusco, il paradigma della “Portualità”, mi sento di affermare che per quel che riguarda il porto di Termoli, senza andare a scomodare Ovidio e i Fenici, ma solo parafrasando un po' Galilei, un po' Pascoli, “Eppur qualcosa oggi si muove”.

È innegabile ed è evidente che un certo fermento c’è stato ed è tutt’ora in atto. Ancor più positivo e importante è che questo stimolo a creare nuove attività e servizi portuali è venuto da nuove generazioni locali, figlie di padri che hanno tratto il loro sostentamento nell’ambito marittimo, principalmente dall’attività di pesca tradizionale.

Tanto per citarne alcune:

si è realizzato un gioiello di porto turistico apprezzato a livello nazionale stimolando lo sviluppo, fin troppo evidente, nel settore della nautica da diporto;

si sono creati servizi portuali di assistenza ai passeggeri in transitato per le Tremiti (pilota di porto, gruppo ormeggiatori, parcheggi custoditi, ecc.);

si sono realizzati in ambito portuale punti ricreativi e di ristoro atti a esaltare i piatti e la cucina termolese;

si è aggiunto un catamarano per il collegamento con le Tremiti con la prospettiva di un collegamento croato;

si è costruito interamente nel cantiere di alaggio di Termoli un Galeone di 25 metri da adibire a minicrociere;

si è creata una flottiglia di mezzi navali d’appoggio ai pozzi petroliferi;

e per fare un solo nome, lo stesso autore dell’articolo, decenni fa ha colmato una lacuna con l’apertura di una Agenzia Marittima d’appoggio alle navi in transito per il disbrigo delle pratiche.

Forse l’unica mastodontica iniziativa non made in Termoli, sono stati i Cantieri Navali, poi, si sa come sono andati a finire.

Queste le iniziative private, che hanno, peraltro, bisogno ancora d’essere implementate, mentre il pubblico? Il pubblico, in particolare la Regione Molise, che è la “titolare” del porto, ha inciso sempre poco o quasi niente. Nei decenni scorsi quando presiedevo un’associazione turistica, ho più volte rimarcato che per la Regione Molise, amministrare la costa e di conseguenza il porto, fosse ritenuta come una jattura rognosa da scrollarsi di dosso. Non è stata mai considerata una potenzialità di sviluppo per l’intero territorio molisano. Oggi, a dire il vero, con questa attuale gestione comunale, si nota un cambio di sensibilità verso i problemi marittimi in genere, ivi compresi quelli della pesca. Bisognerebbe che quest’ultima stimolasse continuamente gli amministratori regionali a far capire loro il valore del porto di Termoli per tutta l’economia regionale.

Gigi Rosati