Guida su come investire in azioni per principianti

TERMOLI. Comprare azioni non è così complicato come sembra, ma dovrai fare qualche ricerca prima di fare il tuo primo investimento.

Per comprare azioni, avrai bisogno innanzitutto di un conto di trading, che puoi impostare in circa 15 minuti. Poi, una volta che hai aggiunto denaro al conto, puoi seguire i passi successivi per trovare, selezionare e investire in singole aziende.

Ecco quattro semplici passi per aiutarti a comprare le tue prime azioni:

1. Selezionare un broker online

Il modo più semplice per comprare azioni è attraverso un broker. Dopo aver aperto e finanziato il tuo conto, puoi comprare azioni attraverso il sito web del broker in pochi minuti.

Aprire un conto di trading online è piuttosto semplice: Ci si registra, si compila un questionario con gli obiettivi di investimento, si fornisce un documento d'identità e si sceglie come si vuole finanziare il conto trasferendo i fondi elettronicamente.

2. Cerca le azioni che vuoi comprare

Una volta che hai impostato e finanziato il tuo conto di trading, è il momento di tuffarsi nella scelta delle azioni. Un buon punto di partenza è la ricerca di aziende che già conosci dalle tue esperienze di consumatore.

Non lasciare che la miriade di dati e le oscillazioni del mercato in tempo reale ti sommergano mentre conduci la tua ricerca. Mantieni l'obiettivo semplice: Cerca aziende di cui vorresti diventare proprietario.

Warren Buffett ha notoriamente detto: "Compra una società perché vuoi possederla, non perché vuoi che le azioni salgano". Ha fatto abbastanza bene seguendo questa regola.

Una volta identificate queste aziende, è il momento di fare un po' di ricerca. Inizia con il bilancio annuale dell'azienda - in particolare la lettera annuale del management agli azionisti. La lettera ti darà una descrizione generale di ciò che sta accadendo nell’azienda e fornirà il contesto per i numeri del bilancio.

Dopo di che, la maggior parte delle informazioni e degli strumenti analitici di cui hai bisogno per valutare l'azienda saranno disponibili sul sito web del tuo broker. La maggior parte dei brokers online fornisce anche tutorial su come utilizzare i loro strumenti e seminari per neofiti su come scegliere le azioni.

3. Decidi quante azioni comprare

Non dovresti sentirti assolutamente obbligato a comprare un certo numero di azioni o a riempire il tuo intero portafoglio con un titolo tutto in una volta. Considera di iniziare in piccolo - molto in piccolo - acquistando solo una singola azione per avere un'idea di cosa significhi possedere singoli titoli e se hai la forza d'animo per superare i momenti difficili con una minima perdita di sonno. Si può aggiungere alla propria posizione nel tempo man mano che si acquista più sicurezza.

I nuovi investitori in azioni potrebbero anche prendere in considerazione le azioni frazionate, un'offerta relativamente nuova dei broker online che permette di comprare una parte di un'azione piuttosto che l'intera azione. Ciò significa che si può entrare in azioni costose - come Google e Amazon, che sono note per i loro prezzi a quattro cifre - con un investimento molto più piccolo.

4. Diversifica il tuo portafoglio azionario

Ti consigliamo di non investire tutto il tuo capitale in una singola azione, ma di creare piuttosto un portafoglio diversificato composto da almeno 10-15 titoli di aziende che credi possano avere ampie prospettive di crescita futura. Questa pratica molto comune è progettata per aiutarti a ridurre la volatilità ed il rischio del tuo portafoglio nel tempo.

Speriamo che il tuo primo acquisto di azioni segni l'inizio di un viaggio di successo negli investimenti che durerà tutta la vita. Ma se le cose diventano difficili, ricorda che ogni investitore - anche Warren Buffett - attraversa momenti difficili. La chiave per uscirne a lungo termine è mantenere la prospettiva e concentrarsi sulle cose che si possono controllare. Le oscillazioni del mercato non sono tra queste. Ma ci sono alcune cose che puoi controllare.

Una volta che hai acquisito familiarità con il processo di acquisto delle azioni, prenditi il tempo per scavare in altre aree del mondo degli investimenti. Aprire un conto di trading e comprare azioni è un grande primo passo, ma è davvero solo l'inizio del tuo viaggio di investimento.