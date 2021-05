4 aspetti da tenere in considerazione per l’acquisto di un’auto usata

TERMOLI. Può capitare che, prima o poi, si presenti la necessità di dover cambiare macchina: molti di noi utilizzano l’automobile tutti i giorni o quasi, inevitabile dunque che ogni tanto vada sostituita, per mille motivi diversi. Per spendere meno una delle opzioni possibili è quella di valutare l’acquisto di un’auto usata, in modo da ammortizzare i costi. Attenzione, però: quando si procede con questa scelta, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione per evitare di sbagliare un acquisto così importante, che può anche costare parecchio (anche se si tratta di usato).

Di seguito, dunque, ecco quattro aspetti da tenere in considerazione quando ci si trova ad acquistare un’auto usata: dalle nostre esigenze fino agli aspetti burocratici, passando per costi e metodi di ricerca.

Le esigenze

Prima di tutto bisogna partire dalle proprie esigenze, e quelle variano da persona a persona: se avete famiglia potreste dover optare per un’auto spaziosa, se siete giovani o single potreste optare anche sulla più classica delle Smart, facile da parcheggiare. Partite dunque da qui, non è un consiglio banale come sembra: questo passaggio vi porterà già a sfoltire un po’ la rosa delle candidate. Arriviamo al secondo punto.

Dove cercare

Si parte dal banale tam-tam con parenti e amici: magari potreste trovare qualche conoscente che vende la propria auto e ricevere così un piccolo sconto-amicizia. Alcuni lasciano anche dei biglietti dietro i mezzi che intendono dare via, quindi aguzzate la vista anche in strada. Poi ci sono i concessionari classici, così come i vari comparatori online che permettono di filtrare i risultati in modo da trovare l’auto che più fa al caso vostro, con tutte le caratteristiche che volete, al prezzo che volete. A proposito: passiamo ai costi.

I costi

Anche qui si ragiona per esigenze, ma anche per disponibilità: dovete fissare un budget e cercare di rispettarlo, ricordandovi sempre che esistono diverse opzioni per reperire fondi, come i prestiti personali online di Santander, tanto per fare un esempio.

Aspetti burocratici

Qui dovete stare attenti e verificare che sia tutto in regola: si parte dal libretto di circolazione e si arriva al certificato di proprietà, senza tralasciare le norme antinquinamento, visto che c’è anche il rischio di acquistare un’auto obsoleta da quel punto di vista. Insomma, le scartoffie non piacciono a nessuno ma vanno tenute in considerazione: la regolarità dei documenti è uno degli aspetti fondamentali, quando si tratta di auto usate.