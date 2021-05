Cittadinanza onoraria al Milite ignoto: Termoli accoglie l'invito dell'Anci

TERMOLI. Ritorno alla memoria storica. Commemorazioni sempre più vissute, col trascorrere degli anni, per ricordare chi ha sacrificato la propria vita per la Patria, questo termine che grazie all’allora Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, ritornò nel suo pieno fulgore dopo anni, o decenni, di oscurantismo.

Del 25 aprile, Festa della Liberazione, abbiamo parlato anche solo due giorni fa per la proposta di intitolazione di una strada o una piazza a una delle ricorrenze più importanti d’Italia, storicamente parlando.

Ma dietro quella data, e dietro le altre che noi celebriamo, come il IV novembre ad esempio, ci sono proprio i soldati, i militari che hanno detto addio ai loro affetti.

Il Comune di Termoli ha deciso di accogliere l’istanza che è stata proposta nell’aprile scorso, dedicata alla figura del Milite Ignoto.

«Il Consiglio Comunale può deliberare le concessioni dei titoli di onorificenza, benemerenza e della cittadinanza onoraria, giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 40/1992; che la cittadinanza onoraria è una onorificenza concessa ad un individuo, nato in una città diversa, anche non residente, ritenuto legato alla città per il suo impegno o per le sue opere. La persona deve essersi distinta particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico od in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell’umanità intera; che le motivazioni del riconoscimento possono essere la nascita, i riconoscimenti sociali e culturali, o uno specifico atto straordinario a cui la città attribuisca particolare rilievo – si legge nelle premesse del deliberato della Giunta Roberti - il Segretario Generale dell ’Anci - l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, su proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, con nota del 3 marzo 2020, invitava tutti i comuni d’Italia ad aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.

La proposta, nell’approssimarsi al centenario della traslazione del Milite Ignoto - il 4 novembre 2021 - si prefigge di realizzare, in ogni luogo d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Soldato che per cent’anni è stato volutamente ignoto e che diventerà così Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia che appartiene alla nostra identità nazionale; la giornata del 4 novembre è, per gli Italiani, ricorrenza civile di profonda rilevanza poiché ricorrono le celebrazioni del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate; Col conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, il Comune di Termoli vuole rendere omaggio a quanti hanno dato la vita durante i conflitti armati del Novecento, lottando per la libertà, la democrazia e per il valore della fratellanza che oggi più che mai deve essere rinnovato e promosso soprattutto tra le nuove generazioni e in questo particolare momento; per questo viene ritenuto di aderire all’iniziativa di conferimento della cittadinanza onoraria al Milite Ignoto proposta dall’Anci su invito del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia».

Per questo, la Giunta propone al Consiglio Comunale, per le motivazioni esplicitate in narrativa, di conferire la Cittadinanza onoraria del comune di Termoli al milite ignoto, il quale, divenendo simbolo di pace e fratellanza universale, assume un significato di altissimo valore per tutta l’umanità.