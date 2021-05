TERMOLI. Tra meno di due giorni, ormai, lidi balneari aperti, ma non tutti si affollano al primo weekend utile. «I lavori vanno avanti, ma in virtù delle prescrizioni imposte anti-Covid, numerose attività sono a rilento, anche perché si può anche andare più in là del 15 maggio. Per queste ragioni è meglio preparare con accuratezza l'avvio della stagione, che affrettarsi per aprire subito da questo fine settimana.

La gatta frettolosa fa i figli ciechi». E’ il pensiero di Pietro D’Andrea. Perché con l’avvento della pandemia nel 2020, i dubbi e le incertezze sul destino estivo dei lidi balneari attanagliano ogni stagione estiva, ormai da ben due anni. Sanificazione, sicurezza, distanziamento anche sotto l’ombrellone e i proprietari dei lidi ne sono i primi promotori. A tal proposito Pietro D’Andrea, proprietario del lido balneare “La Vela” e presidente Molise sindacato nazionale “Base balneare con donne damare”. Il suo lido balneare ha anche aderito alla campagna “Safety Beach”, ideato da un’agenzia milanese a livello nazionale, affinché si possano individuare tutti i lidi della penisola che rispettano i requisiti di sicurezza per i suoi ospiti, tra cui cartelli segnaletici con indicazioni sulle norme comportamentali degli ospiti e tanti altri strumenti utili alla sicurezza.

Ha ribadito l’importanza della serenità dei bambini, che giocano in spiaggia e che si ritrovano ad oggi ad essere i soggetti più penalizzati dopo questa pandemia. Il progetto sarà utile ai numerosi turisti che vorranno sposarsi in Italia da uno stabilimento ad un altro, per godersi un meritato riposo. Perché potranno visualizzare sul portale del progetto, in anticipo, la disponibilità dello stabilimento che ha aderito alla campagna della massima sicurezza.

Con la speranza che questa sia l’ultima estate in compagnia del virus e che il prossimo anno sia etichettato nelle memorie collettive come un brutto sogno, ormai terminato.