Una cartolina spedita da Termoli il 23 luglio 1974, aiutiamo a ricostruire cosa avvenne quel giorno

TERMOLI. Ci è arrivata in redazione una mail con allegati fronte e retro di una cartolina spedita da Termoli e diretta in Canada il 23 luglio 1974, data dell'annullo postale.



L'autore della mail è un graphic designer che lavora a un nuovo progetto sulle cartoline e che sta cercando di raccogliere notizie e storie locali su luoghi specifici in tutto il mondo.



Venuto in possesso di questa cartolina di Termoli ci ha chiesto se siamo in grado di fornirgli fatti, storie o aneddoti accaduti nella nostra città proprio quel giorno o giù di li.



Rivolgiamo a tutti i nostri lettori l'invito a segnalarci qualsiasi cosa possa essere collocata temporalmente in quei giorni, magari con l'aiuto dei nostri familiari più anziani.



Naturalmente l'invito è rivolto soprattutto a coloro che per passione hanno memoria storica di Termoli e termolesi.



Inviate le segnalazioni a redazione@termolionline.it o sul nostro numero whatsapp 392 - 06 08 288.