TERMOLI. L’idea innovativa “CandyMol Grape Secrets”, presentata al contest, dai ragazzi della 4 A CH dell’indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie dell’Istituto Ettore Majorana di Termoli e dalle docenti tutor, le professoresse Floro Cristina e Angelita Ferracuti, si è classificata terza. Una giornata emozionante e di trepida attesa per gli studenti e le loro insegnanti che questa mattina, nell’Aula Magna dell’Università degli Studi del Molise, hanno partecipato alla cerimonia di premiazione del concorso di idee innovative in ambito agro-alimentare e forestale promosso dal dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti dell’Unimol. Alla presenza del Rettore, della Dirigenza dell’Ufficio Scolastico Regionale del Molise e di alcuni docenti del Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti sono state presentate le nove idee selezionate dal comitato tecnico scientifico tra le tante partecipanti al Contest.

Il Majorana ha presentato Candy-Mol, una gelèe al mosto di Tintilia del Molise con Olio di Vinaccioli, una caramella dal gusto delicato e nuovo che ha l’ambizione di fornire benefici per la salute. L’idea è stata premiata dal dott. Emilio Ivano Germano, Tecnologo Alimentare e amministratore della Genus Consulting Group, che ne ha evidenziato le potenzialità, confermando gli studenti del Majorana e le docenti a continuare il progetto di start up.

Il concorso, ha di certo raggiunto l’obiettivo di stimolare l’estro creativo degli studenti per promuovere la cultura dell’innovazione. Inoltre la presenza alla cerimonia di alcuni stakeholders, top manager che dell’innovazione hanno fatto il filo conduttore delle proprie aziende, ha reso ancora più stimolante e interessante l’iniziativa dell’ Università. Per i ragazzi del Majorana e le loro insegnanti una piccola vittoria sul covid, il progetto è stato portato avanti con determinazione e realizzato in massima parte in Dad. Per la classe 4 A Chimici un importante traguardo anche nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e orientamento (PCTO). Scuola, Università e Mondo del lavoro si sono ritrovati uniti per essere protagonisti nella sfida futura della Transizione Ecologica e dell’innovazione. Professoressa Floro Cristina