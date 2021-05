TERMOLI. La città si colora di rosa anche nell'attesa di questa settima tappa, che da Notaresco porta a Termoli, col traguardo posto in via Martiri della Resistenza. Complice la decisione di chiudere le scuole, anche per favorire l'allestimento delle transenne e la chiusura al traffico dei veicoli, l'atmosfera è di festa col rosa baciato dal sole anche se il meteo non è sincero al 100%.

Vari tratti della nostra Termoli sono contraddistinti dalla caronava rosa, con bambini a caccia di gadget e palloncini.

Il Giro d'Italia non è soltanto uno dei massimi eventi sportivi nazionali e ciclistici mondiali, ma rappresenta una festa di costume e identità per il territorio della penisola che lo attraversa.

La possibilità dopo 15 mesi di pandemia di tornare in strada, seppur rispettando le norme anti-Covid restituisce entusiasmo alla primavera 2021, come sta avvenendo anche in altri comparti.

Numerose le manifestazioni collaterali, di cui daremo conto a parte, intanto c'è la voglia di partecipare, anche da semplici spettatori a un evento, che dopo un anno e mezzo quasi di vita sociale pressoché reclusa è ossigeno puro.