Giro d'Italia due giorni in Molise, tra Termoli e l'entroterra: come si regola la viabilità Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Oggi, venerdì 14 maggio 2021, e domani, sabato 15 maggio 2021, si svolgeranno, rispettivamente, la 7^ e 8^ tappa del 104° Giro d’Italia e le corrispondenti tappe dell’evento collaterale Giro E-bike.

Per la 7^ tappa Notaresco (TE) - Termoli la carovana dei corridori, proveniente da Notaresco, percorrerà la S.S. 16 e farà ingresso nella provincia di Campobasso attraversando i Comuni di Montenero di Bisaccia e Petacciato. Successivamente, dopo aver svoltato a destra presso il bivio di Termoli sulla S.S. 16, entrerà nella città di Termoli, ove seguirà il seguente itinerario: Via Amerigo Vespucci, Lungomare Cristoforo Colombo, rotatoria Lungomare Cristoforo Colombo, Via Mario Milano, Piazza Garibaldi, Corso Umberto I, Corso Nazionale, sovrappasso ferrovia, Viale Trieste, Via Molise, Viale Martiri della Resistenza, dove è fissato l’arrivo.

Con provenienza da Crecchio lo stesso percorso sarà effettuato dalla 7^ tappa del Giro E-bike.

Questa Prefettura ha disposto la sospensione della circolazione, dalle ore 14 sino a 30 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica”, per tutte le categorie di utenti, in entrambi i sensi di marcia, sui tratti delle strade extraurbane ed urbane non comunali interessate dal percorso della gara.

Per la 8^ tappa Foggia-Guardia Sanframondi (BN) la carovana dei corridori, proveniente da Foggia, farà ingresso nella provincia di Campobasso percorrendo la S.S. 17. Successivamente, transitando sulla S.S. 645, attraverserà i Comuni di Gambatesa, Pietracatella, Toro, Campodipietra e raggiungerà la città di Campobasso, ove percorrerà Via Puglia, il sottopasso della S.S. 710, Via San Giovanni, Corso Giuseppe Mazzini, Corso Francesco Bucci, Piazza Vittorio Emanuele II, Viale Regina Elena, Viale Duca d’Aosta, la rampa d’ingresso alla S.S. 17. Procederà, quindi, sulla S.S. 87, nei Comuni di Busso e Vinchiaturo, e sulla S.P. 164, nei Comuni di Guardiaregia e Campochiaro, fino al confine con la provincia di Caserta.

Per la 8^ tappa del giro E-Bike Vinchiaturo - Guardia Sanframondi (BN), la carovana dei corridori, con partenza da Vinchiaturo, percorrerà la SS 17 fino al bivio per Bojano, dove transiterà in Via Calderari, Corso Pentri, Via Turno, Via Sant'Antonio Abate. Procedendo in direzione di San Polo Matese, dalla strada comunale Bojano-Santa Maria entrerà nel Comune di Campochiaro e giungerà nel Comune di Guardiaregia, fiancheggiando la SP 164 fino al confine con la provincia di Caserta.

Questa Prefettura ha disposto la sospensione della circolazione di tutte le categorie di utenti, in entrambi i sensi di marcia, sui tratti delle strade extraurbane ed urbane non comunali ricadenti nel territorio della provincia di Campobasso interessate dal percorso della gara, per la 8^ tappa Foggia - Guardia Sanframondi (BN), dalle ore 11,40 sino a 30 minuti dopo il transito del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica”, per la 8^ tappa del giro E-Bike, dalle ore 11,20 sino al transito del veicolo con il cartello “fine gara ciclistica”.