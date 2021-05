TERMOLI. La fotografia ha la capacità di fermare l’attimo, rimane per sempre stampata nella memoria e questo la rende per così dire immortale. Immortale ed eterna agli occhi di tutti, anche di coloro che non hanno vissuto quell’attimo, ma che sono però stati però assorbiti in qualcosa di lontano e magico.



Proprio la passione per le fotografie e per il ciclismo ha spinto l’avvocato Antonio Liberatore e il generale Tonino Di Iulio ad organizzare un concorso fotografico, coadiuvati dall’aiuto del club Lions Tinfernus. Le foto esposte alla mostra presso il palazzo del Vescovado nel caratteristico Borgo Antico. Stamane sono stati premiati gli scatti più belli e i più simpatici.



Sono state consegnate pergamene e targhe ai più meritevoli, che sono saliti sul podio, sia come appassionati della fotografia stessa, che come appassionati del ciclismo.



Hanno consegnato i premi: L’avvocato Antonio Liberatore presidente Lions Tinfernus, il Presidente del Consiglio l’avvocato Annibale Ciarniello e Ester Tanasso presidente e guida del Lions Club Host.



Il successo dell’iniziativa è riecheggiata in città, al punto che nell’estate 2021, verrà riproposto un nuovo concorso fotografico che terrà la sua premiazione in Sala Consiliare.



Quindi scattate tante foto oggi durante il giro e proponetele al concorso fotografico la prossima estate.